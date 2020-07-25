В окупованому Криму другий день тривають пошуки трирічного Муси Сулейманова – сина кримського татарина, політичного в'язня Росії Руслана Сулейманова. На Донбасі загинув контрактник Михайло Воронський. Під Києвом зіткнулися вантажівка, легковик і автобус, внаслідок чого загинула 1 людина та ще 9 – госпіталізували. Такими були головні новини суботи, 25 липня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Пошуки сина бранця Кремля в Криму

Відомо, що дитина зникла 24 липня. Сталося це, коли хлопчик грався біля дому. Після зникнення сина матір Муси одразу ж забила на сполох. Того ж дня у Строганівку Сімферопольського району почали з'їздитися кримські татари.

Вже в перший день до пошуків долучилися майже 700 людей. Операцію не припиняли навіть вночі. А наступного дня кількість волонтерів і активістів зросла до 3 тисяч осіб.

Пошуки Муси Сулейманова в Строганівці: дивіться фото

На жаль, дитину не вдалося знайти досі. У селі водолази вже навіть прочесали дно місцевого озера.

Зникнення сина бранця Кремля Сулейманова: дивіться відео пошукової операції

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На Донеччині від кульового поранення помер афганець Михайло Воронський

Інцидент трапився 24 липня. За попередніми даними, військовослужбовець отримав кульове поранення через необережне поводження зі зброєю. Служив він у 44-ій окремій артилерійській бригаді.

На місці інциленту зараз працюють представники військової служби правопорядку та поліції.

Що відомо про загиблого

Михайло Воронський народився 1966 року у Заліщицькому районі, що на Тернопільської області.

народився 1966 року що на Тернопільської області. Проходив службу за контрактом у військовій частині з лютого 2020 року на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів.

в одному з артилерійських підрозділів. Ветеран-афганець , активний учасник Революції Гідності.

, активний учасник Революції Гідності. Поховаюють Михайла Воронського у його рідному селі Добрівляни на Тернопільщині.

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Страшна ДТП під Києвом

Смертельне зіткнення сталося приблизно о 6 годині ранку поблизу села Семиполки. Попередньо, водій легковика Volkswagen рухався у напрямку Чернігова, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN.

Внаслідок зіткнення пошкодило колеса вантажівки. І в результаті некероване авто виїхало на зустрічну смугу та скоїло зіткнення з пасажирським автобусом MAN. Від удару автобус з’їхав на узбіччя, де перекинувся.

Масштабна ДТП під Києвом / Фото dtp.kiev.ua та патрульна поліція

Зауважимо, що водій автобуса майстерно уникнув лобового удару, але перекинувся та злетів у кювет. Завдяки цьому всі пасажири вижили. Натомість винуватець ДТП загинув на місці. Його намагалися врятувати, але травми були не сумісними з життям.

Дивіться момент смертельного зіткнення поблизу села Семиполки під Києвом

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Курортне в Карпатах посеред літа засипало градом

Популярний гірський курорт Яремче, що розташовується на Івано-Франківщині, накрило сильним дощем. А деякі райони курорту потерпіли від граду. Найбільше граду випало власне в самому Яремче: деякі дороги вккрило настільки щільно, що складалося враження, що то сніговий покрив.

Все відбулося 24 липня та тривало лише 25 хвилин. Зауважимо, що синоптики попереджали про складні погодні умови, тож, негода прийшла на Прикарпаття після того, як оголосили штормове попередження.

Фото та відео граду в Яремче

Как снегом накрыло.



Горный курорт Яремче, что в Ивано-Франковской области, засыпало градом. Его было столько, что в некоторых местах казалось, что выпал снег. pic.twitter.com/5Y2VAX6hpc — КОРОНАВИРУС ️Украина (@Virus19Korona) July 25, 2020