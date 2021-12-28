Главу Івано-Франківської митниці підозрюють у хабарництві

Керівнику Івано-Франківської митниці повідомили про підозру у хабарництві. Припускають, що він вимагав щомісячні хабарі в експортера вітчизняної продукції.

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили ймовірну злочинну схему 21 грудня 2021 року. Її організував митник, який вимагав гроші в експортера товарів народного споживання до країн Європи.

До речі 10 тисяч доларів щомісяця: начальника регіональної митниці викрили на хабарництві

Що обіцяли натомість

За хабарі митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час оформлення та не ініціювати лабораторних досліджень продукції.

Слідчі задокументували, як підприємець через посередників передавав митникам 5,6 тисячі доларів хабаря. Вже 21 грудня одного з посередників затримали, коли той отримував 2,4 тисячі доларів. Наступного дня йому повідомили про підозру.

24 грудня слідчі оголосили підозру керівнику митниці, а також ще одному посереднику.

Останні новини про корупцію в Україні

Нещодавно ДБР викрило чиновників, які організували масштабну схему незаконної приватизації земель у Житомирській області. У результаті громада зазнала збитків на понад 74 мільйони гривень. Зловмисникам вже повідомили про підозру.

У Києві 21 грудня спіймали на гарячому держвиконавця-хабарника. Він отримав 2 тисячі доларів від власниці вилученого авто Range Rover Sport, яке мали продати.

Також 21 грудня правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника управління Міністерства оборони. Справа стосується пропозиції хабаря аудиторам у розмірі 24 мільйони гривень.

Текст поста ДБР:

ДБР повідомило про підозру у хабарництві керівнику Івано-Франківської митниці

Слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику Івано-Франківської митниці, який вимагав щомісячні хабарі в експортера вітчизняної продукції.

Нагадаємо, 21 грудня 2021 року ДБР викрило злочинну схему, яку організував митник. Гроші вимагав у експортера товарів народного споживання до країн Європи.

За хабарі митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час митного оформлення та не ініціювати лабораторних досліджень продукції.

Слідство задокументувало, як підприємець через посередників передавав митникам плату в сумі 5,6 тис. дол. США.

21 грудня 2021 року одного з посередників затримали під час отримання чергового хабаря – 2,4 тис. дол. США, а наступного дня йому повідомили про підозру.

24 грудня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику регіональної митниці у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також ще одному посереднику (ч. 3 ст. 368 КК України).