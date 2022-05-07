"Глибоко стурбовані": Радбез ООН схвалив першу з 24 лютого резолюцію щодо війни в Україні

Рада безпеки ООН висловила "глибоке занепокоєння" щодо війни в Україні. Це перша заява органу на цю тему із початку повномасштабного вторгнення Росії.

Коротку заяву 6 травня опублікував у твітері постійний представник Франції в Радбезі ООН. Текст є нагадуванням, що всі держави-члени повинні взяти на себе обов'язок вирішити конфлікт мирним способом.

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Заява Ради безпеки ООН

У заяві йдеться що Рада безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні.

Вона нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного розв'язання проблеми,

– йдеться у заяві.

Як повідомляє Reuters, заяву погодили, попри дипломатичну суперечку, яка загострилася після того, як 24 лютого Росія розпочала наступ на Україну. Держава-агресорка, до слова, теж підтримала наданий текст.

Разом із тим, слід зазначити, що у наданій Норвегією та Мексикою заяві відсутнє найголовніше – слово "війна". У Радбезі досі оперують терміном "спецоперація". Водночас у своєму виступі на засіданні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав дії Росії "абсурдною війною". Крім того, він розповів про катастрофу у Маріуполі, зазначивши, що до евакуації населення міста жило під постійними обстрілами та в умовах браку води, їжі та без санітарних умов.

Кислиця розкритикував Раду безпеки ООН за бездіяльність

Враховуючи усю абсурдність ситуації, не дивно, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця продовжує критикувати політику організації.

Напередодні він нагадав, що Росія вже випустила по Україні понад 2 000 ракет, і більшість з них вдарили по цивільній, а не по військовій інфраструктурі. Кислиця зазначив, що ракетний тероризм Росії має бути покараний рішучими санкціями.

На жаль, ООН не прислухалася до закликів представника України та підтвердила його тезу про те, що Рада безпеки "здатна лише висловлювати глибоке занепокоєння", що, на його думку, підриває її авторитет.

Засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку: що варто знати

5 травня об 22:00 розпочалося чергове засідання Радбезу ООН. Делегації з усього світу прибули до США.

Під час засідання обговорювалися проблеми захисту мирного населення і цивільної інфраструктури в Україні.

На засіданні виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який розповів, що з України евакуювали близько 500 цивільних осіб.

Україну представляв дипломат Сергій Кислиця.

Наразі Управління Верховного комісара ООН з прав людини проводить збір доказів та свідчень щодо діянь, які вчинили російські окупанти після вторгнення в Україну.

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