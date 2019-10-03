Глухонімий працівник поліції зарізав 4 колег у Парижі

Працівник поліції напав з ножем на товаришів по службі у префектурі поліції Парижа. У нападі загинули 4 правоохоронців, серед яких – щонайменше одна жінка.

Загинув і сам нападник. Його правоохоронці застрелили у дворі префектури, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на французькі ЗМІ.

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Нападник займався адміністративною роботою у відділенні поліції. Телеканал BFMTV стверджує, що нападник – 45-річний чоловік з інвалідністю, імовірно – глухонімий.

Головна версія нападу – внутрішній конфлікт між товаришами по службі.

Територію навколо місця події оточили, найближча станція метро закрита.