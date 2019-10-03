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      Глухонімий працівник поліції зарізав 4 колег у Парижі

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      У Парижі працівник поліції вбив 4 колег
      У Парижі працівник поліції вбив 4 колег / vladtime.ru

      Працівник поліції напав з ножем на товаришів по службі у префектурі поліції Парижа. У нападі загинули 4 правоохоронців, серед яких – щонайменше одна жінка.

      Загинув і сам нападник. Його правоохоронці застрелили у дворі префектури, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на французькі ЗМІ.

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      Нападник займався адміністративною роботою у відділенні поліції. Телеканал BFMTV стверджує, що нападник – 45-річний чоловік з інвалідністю, імовірно – глухонімий.

      Головна версія нападу – внутрішній конфлікт між товаришами по службі.

      Територію навколо місця події оточили, найближча станція метро закрита.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Франції Жертви Кримінальні новини Європа Поліція
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