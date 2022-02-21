На годиннику Путіна помітили не той час, коли він підписував "визнання" бойовиків
21 лютого 2022 , 22:51Читать новость на русском
На наручному годиннику Володимира Путіна помітили не той час, коли він підписував "визнання" бойовиків. Стрілки показували 12:15.
Натомість у Кремлі стверджували, що Путін підписав указ одразу після свого відеозвернення, тобто близько 21:35.
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Назад у майбутнє
Очевидно, що укази були підписані ще задовго до оприлюднення, а рішення не було спонтанним.
У мережі сміються з Путіна, додаючи, що він пішов "назад у майбутнє".
Що відомо про "визнання" бойовиків
- Очільник Кремля Володимир Путін 21 лютого скликав у Москві засідання Радбезу. Після цього він виступи із відеозверненням та офіційно "легітимізував" бойовиків на Донбасі.
- Путін відверто погрожував українцям, заявивши, що "покаже декомунізацію".
- Цивілізований світ одразу засудив абсурдне рішення. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а США готують указ про санкції.
- Президент Володимир Зеленський скликав РНБО, на якому нібито можуть ввести воєнний стан.
- У Пентагоні заявили, що Путін уночі накаже висунути війська Росії на окупований Донбас.