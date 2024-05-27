Союзникам знадобляться два тижні, щоб почати захищати країни НАТО в разі нападу Росії

Якщо Росія нападе на одну з країн-членів НАТО, інші союзникі зможуть прийти на допомогу не менше ніж за два тижні.

Про перспективи для країн НАТО розповів американський генерал у відставці Бен Годжес в інтерв'ю румунському телебаченню.

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Як діятиме НАТО

Годжес пояснив, що члени НАТО можуть прийти на допомогу приблизно за два тижні через те, що так влаштована структура Північноатлантичного альянсу.

Зокрема, підготовка бойових груп передової присутності, сил НАТО, сил приймаючої країни, що зупинятимуть перші атаки, протиповітряної оборони, сухопутної оборони, ВМС тощо. Критичною частиною захисту є те, що нація повинна залишатися віч-на-віч із противником близько двох тижнів,

– заявив офіцер США.

За ці два тижні можна провести організацію Збройних сил тієї країни, на яку напали, а також Сухопутних підрозділів найближчих країн-партнерів.

Повітряні сили зможуть прибути раніше, військово-морські сили інших країн – Туреччини та Болгарії – також могли б прибути трохи швидше,

– пояснив Годжес.

Водночас варто зазначити, що все залежатиме від того, чи матиме країна попередження про потенційну атаку. За словами Годжеса, також впливатиме те, чи матимуть політичні лідери сміливість почати діяти перед нападом, адже тоді ці два тижні можна було б значно скоротити.

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