Гогілашвілі використовував бронеавтомобіль посольства США та охорону Міноборони, – ЗМІ

Заступник очільника Міноборони України Олександр Гогілашвілі напередодні потрапив у скандал. ЗМІ заявили, що чиновник на блокпості на в'їзді до Краматорська використовував бронеавтомобіль посольства США.

Ба більше, під час конфлікту Гогілашвілі з поліцейськими на блокпості у зоні ООС була охорона ГУР Міноборони. Про це повідомив журналіст і головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов із посиланням на джерела.

Важливо "Ви не бачите хто я": заступник Монастирського влаштував "розборки" на блокпості

Як розповів журналіст, на блокпост "Долина" у Краматорському районі 8 грудня заїхало 2 автомобілі з цивільними номерами:

Toyota Land Cruiser 200, де був Гогілашвілі;

Volkswagen Tuareg, в якому перебувала його озброєна охорона.

За словами Бутусова, згідно із законом, заступнику міністра за статусом не передбачається надання бронеавтомобіля та особистої охорони.

Але не менш резонансно, що за даними джерел в ГУР МО, для пересування Гогілашвілі використовується бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки співробітників військової розвідки України, і ця Toyota перевозила раніше командира спецназу ГУР МО Юрія Семенюка,

– заявив Бутусов.

Також він стверджує, що Олександр Гогілашвілі отримав диплом про вищу освіту лише у 45 років — "безпосередньо перед призначенням заступником міністра у вересні 2019 року, від якогось маловідомого університету". Журналіст додав, що більшу частину життя той працював у Росії, де був помічником боксера, а нині депутата Держдуми Росії Миколи Валуєва. Обставини його переїзду в Україну невідомі.

Що відомо про конфлікт за участю Гогілашвілі

Днями заступник глави МВС влаштував розборки з поліцейськими на блокпості на в'їзді до Краматорська Донецької області. Поліція вимагала зупинити машину, але авто проїхало ще кілька метрів. У ній був Гогілашвілі, поліцейські попросили показати його документи.

Загалом чиновник поводився вкрай агресивно. Він почав обурюватися, що вони не впізнали його та влаштували перевірку, а потім почав погрожувати.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо інциденту та пропонує уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.

Згодом Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" та заявив, що готує рапорт.

Журналісти 24 каналу звернулися до представників Міноборони для підтвердження цієї інформації. Ми обов'язково доповнимо цей матеріал, коли отримаємо деталі інциденту.

Додамо, що президент Володимир Зеленський відреагував на скандал із заступником міністра внутрішніх справ. Глава держави просить звільнити чиновника з посади.

Конфлікт за участю Гогілашвілі на блокпості: дивіться відео

Текст публікації Юрія Бутусова:

Джерела "Цензор.НЕТ" повідомили про деталі того, що сталося на блок-посту Операції Об'єднаних сил із заступником міністра МВС. Це сталося о 16:00 8 грудня на блок-посту "Долина" Краматорського району Донецької області. На блок-пост з боку Харківської області заїхали дві машини з цивільними номерами – Toyota Land Cruiser 200 сірого кольору та Volkswagen Tuareg чорного кольору, в яких перебували люди у цивільному одязі.

Виявилося, у сірому джипі пересувався заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі, а у чорному джипі його озброєна охорона. Гогілашвілі вимагав безперешкодного перепуску тому, що вважав, що поліція повинна пропускати його миттєво, і що поліцейські зобов'язані впізнавати його в обличчя. Але не менш скандальною є не лише незаконна та небезпечна поведінка Гогілашвілі, а й наявність у нього машин та охорони.

За законом заступнику міністра Гогілашвілі не покладається за статусом бронеавтомобіль та особиста охорона.

Проте, за даними джерел Цензор. Ні, ось ці загадкові люди в чорному – охорона скандального заступника міністра МВС, це шестеро військовослужбовців, офіцерів спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони, військова частина 2245.