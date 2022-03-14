"Гола Пристань – це Україна": на Херсонщині місцеві жителі масово виконали Гімн
Жителі Голої Пристані, що на Херсонщині, 13 березня вийшли на акцію протесту проти окупації. Вони спільно виконали Гімн України та заявили, що їхнє місто та вся область – це Україна.
Жителі Херсонської області продовжують показувати російським загарбникам, що не хочуть їх бачити на своїй землі. Адже Херсонщина – українська, є й буде.
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Проукраїнська акція у Голій Пристані
Жителі Голої Пристані 13 березня біля міської ради провели патріотичний захід – масове виконання Державного Гімну. Цим люди хотіли показати всьому світу, що Гола Пристань – це Україна!
Ми голосно наголошуємо, що українці – сильна нація, що Гола Пристань та вся Херсонщина – це Україна,
– написала Ксенія Коломієць.
З оприлюднених фото видно, що на акцію вийшли багато людей, зокрема й дітей. Вони масово несли зі собою синьо-жовті прапори.
Акція "Гола Пристань – це Україна": Фото мерії міста
Нагадаємо, окупанти намагаються провести "референдум" у Херсоні та визнати там псевдореспубліку. Місцеві депутати кажуть, що цього ніколи не станеться, бо Херсон – це Україна. А Центральна виборча комісія на цю інформацію відреагувала мемом.