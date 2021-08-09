Згодом голий чоловік запропонував правоохоронцям обійнятися. Проте вони чомусь відмовилися.

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Не зупинила й перцівка

Правоохоронців викликали люди, які сказали, що спостерігають за хуліганством. Коли ті приїхали, виявилося, що зловмисник повністю голий.

Спершу він підбігав і бив поліцейських. Після цього йому забризкали обличчя перцевим балончиком. Проте це не зупинило голого чоловіка.

Він виривався кожного разу, коли його намагалися "скрутити". А згодом, ймовірно, вирішив помиритися, розставив руки та запропонував обійми. Коли йому не відповіли взаємністю, він знову почав втікати.

Чи затримали хулігана – невідомо. Відео обривається на моменті, коли він забіг у кущі.

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