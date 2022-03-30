У Голій Пристані, крім мера, росіяни викрали ще сімох людей: деталі

За інформацією представників Голопристанської міської ради, на території Голої Пристані російські окупанти викрали 8 людей.

Одним із викрадених є Голопристанський міський голова Олександр Бабич. Крім цього, повідомляється про сімох чоловіків.

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Імена українців, які перебувають у полоні

Загалом на території громади викрали вісім людей. Серед них:

Голопристанський міський голова Олександр Бабич,

староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк,

громадянин Короп,

громадянин Дворний,

громадянин Кононов,

громадянин Чоботар,

громадянин Торопов,

громадянин Пащенко.

Сергій Пащенко – останній, хто зник, на території Старої Збур'ївки,

– йдеться у повідомленні міської ради.

Ситуація щодо міського голови залишається незмінною, його місцеперебування невідомо, кажуть у міськраді. Водночас російських військових на території Голої Пристані зараз не видно.

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