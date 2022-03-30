У Голій Пристані, крім мера, росіяни викрали ще сімох людей: деталі

30 березня 2022 , 17:54
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Джерело:

фейсбук Гола Пристань – Міська рада

За інформацією представників Голопристанської міської ради, на території Голої Пристані російські окупанти викрали 8 людей.

Одним із викрадених є Голопристанський міський голова Олександр Бабич. Крім цього, повідомляється про сімох чоловіків. 

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 Імена українців, які перебувають у полоні 

Загалом на території громади викрали вісім людей. Серед них:

  • Голопристанський міський голова Олександр Бабич,
  • староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк,
  • громадянин Короп,
  • громадянин Дворний,
  • громадянин Кононов,
  • громадянин Чоботар,
  • громадянин Торопов,
  • громадянин Пащенко.

Сергій Пащенко – останній, хто зник, на території Старої Збур'ївки,
– йдеться у повідомленні міської ради.

Ситуація щодо міського голови залишається незмінною, його місцеперебування невідомо, кажуть у міськраді. Водночас російських військових на території Голої Пристані зараз не видно. 

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Автор: Юлія Бабич