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Голлівудського актора Ентоні Андерсона звинуватили в нападі на жінку: подробиці

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Ентоні Андерсон
Ентоні Андерсон / Фото з відкритих джерел

Американський актор Ентоні Андерсон, який відомий за роллю у фільмі "Трансформери", потрапив у гучний скандал. Наразі він перебуває під слідством через звинувачення у нападі на жінку.

Про це повідомляють на ABC News.

Представник департаменту поліції Лос-Анджелеса зазначив, що актора підозрюють у нападі на жінку, ім’я якої не називають.

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"У нас є повідомлення про злочин, в якому артист значиться підозрюваним", – йдеться в офіційній заяві у поліції. Більше жодної додаткової інформації не повідомляють.

До слова, невідома жінка звинуватила 47-річного Андерсона в нападі, який стався під час зустрічі рік тому. За її словами, тоді вони мали обговорити ділові питання. Актор тоді відкинув усі звинувачення, а представник актора заявив, що ніхто з владних структур не зв'язувався ні з підозрюваним, ні з ким-небудь з його представників.

"На жаль, будь-хто може подати заяву, незалежно від того, скільки в ньому правди", – додав він.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Скандал
Джерело: 24 Канал
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