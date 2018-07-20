Адвокат Трампа таємно записав обговорення виплати для екс-моделі Playboy

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен таємно записав розмову, в якій Трамп обговорював питання виплати для екс-моделі Playboy, яка заявила про роман з майбутнім президентом США.

Про це повідомила The New York Times з посиланням на інформаційні джерела в юридичних колах.

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Зазначається, що фіксація розмови відбувалася за два місяці до проведення президентських виборів 2016 року у США.

У 2018 році, в ході обшуків проведених детективами ФБР в офісі Коена в рамках розслідування, було знайдено записи розмов Трампа та Коена.

Адвокат президента США Рудольф Джуліані підтвердив, що на записі дійсно звучать голоси Трампа та Коена і розмова йде про виплати, які, однак, не були зроблені. Джуліані наголосив, що розмова, яка тривала протягом двох хвилин, доводить, що президент не зробив нічого поганого.

Розслідування причетності адвоката Трампа до виплат жінкам, щоб згладити компрометуючі повідомлення про Трампа перед виборами в 2016 році, проводиться Міністерством юстиції США. Зокрема, прокурори розслідують можливе порушення федеральних законів про фінансування.

Нагадаємо, що модель Playboy та акторка Карен Макдугал розповіла журналістам про подробиці інтимних стосунків з президентом США Дональдом Трампом, які мали місце у 2006 році.



Свого часу історію Карен за 150 тисяч доларів купив близький друг американського президента, видавець American Media Девід Пекер. Однак зробив він це виключно для того, щоб рукопис не потрапив у відкритий доступ.



Тоді дружина Трампа Меланія відмовилася супроводжувати Дональда під час поїздки в місто Паркленд, штат Флорида, де сталася стрілянина в одній зі шкіл, коли дізналася про нову витівку минулого свого чоловіка.