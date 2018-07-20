Адвокат Трампа тайно записал обсуждение выплаты для экс-модели Playboy

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн тайно записал разговор, в котором Трамп обсуждал вопрос выплаты для экс-модели Playboy, которая заявила о романе с будущим президентом США.

Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на информационные источники в юридических кругах.

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Отмечается, что фиксация разговора происходила за два месяца до проведения президентских выборов 2016 года в США.

В 2018 году, в ходе обысков, проведенных сыщиками ФБР в офисе Коэна в рамках расследования, были найдены записи разговоров Трампа и Коэна.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани подтвердил, что на записи действительно звучат голоса Трампа и Коэна и разговор идет о выплатах, которые, однако, не были сделаны. Джулиани подчеркнул, что беседа, которая продолжалась в течение двух минут, доказывает, что президент не сделал ничего плохого.

Расследование причастности адвоката Трампа к выплатам женщинам, чтобы сгладить компрометирующие сообщения о Трампе перед выборами в 2016 году, проводится Министерством юстиции США. В частности, прокуроры расследуют возможное нарушение федеральных законов о финансировании.

Напомним, что модель Playboy и актриса Карен Макдугал рассказала журналистам о подробностях интимных отношений с президентом США Дональдом Трампом, которые имели место в 2006 году.

В свое время историю Карен за 150 тысяч долларов купил близкий друг американского президента, издатель American Media Дэвид Пэкер. Однако сделал он это исключительно для того, чтобы рукопись не попала в открытый доступ.

Тогда жена Трампа Мелания отказалась сопровождать Дональда во время поездки в город Паркленд, штат Флорида, где произошла стрельба в одной из школ, когда узнала о новой выходке из прошлого своего мужа.