21:57
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 17°C
  • суббота
    24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, сегодня
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Адвокат Трампа тайно записал обсуждение выплаты для экс-модели Playboy

96 Читати новину українською
ФБР нашли записи в ходе обысков в кабинете Коэна
ФБР нашли записи в ходе обысков в кабинете Коэна / Routers

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн тайно записал разговор, в котором Трамп обсуждал вопрос выплаты для экс-модели Playboy, которая заявила о романе с будущим президентом США.

Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на информационные источники в юридических кругах.

Читайте также: После встречи Трампа и Путина Белый дом может накрыть волна увольнений, – Politico

Отмечается, что фиксация разговора происходила за два месяца до проведения президентских выборов 2016 года в США.

В 2018 году, в ходе обысков, проведенных сыщиками ФБР в офисе Коэна в рамках расследования, были найдены записи разговоров Трампа и Коэна.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани подтвердил, что на записи действительно звучат голоса Трампа и Коэна и разговор идет о выплатах, которые, однако, не были сделаны. Джулиани подчеркнул, что беседа, которая продолжалась в течение двух минут, доказывает, что президент не сделал ничего плохого.

Расследование причастности адвоката Трампа к выплатам женщинам, чтобы сгладить компрометирующие сообщения о Трампе перед выборами в 2016 году, проводится Министерством юстиции США. В частности, прокуроры расследуют возможное нарушение федеральных законов о финансировании.

Напомним, что модель Playboy и актриса Карен Макдугал рассказала журналистам о подробностях интимных отношений с президентом США Дональдом Трампом, которые имели место в 2006 году.

В свое время историю Карен за 150 тысяч долларов купил близкий друг американского президента, издатель American Media Дэвид Пэкер. Однако сделал он это исключительно для того, чтобы рукопись не попала в открытый доступ.

Тогда жена Трампа Мелания отказалась сопровождать Дональда во время поездки в город Паркленд, штат Флорида, где произошла стрельба в одной из школ, когда узнала о новой выходке из прошлого своего мужа.

 

Теги: Дональд Трамп Новости США Секс-скандал Скандал Playboy
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как мир перемывает кости Дональду Трампу
сегодня, 21:01 Как мир перемывает кости Дональду Трампу
Іван Яковина 84
Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
сегодня, 19:00 Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
Роман Маселко 39
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
сегодня, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 94
Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
сегодня, 17:00 Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
Семен Кабакаєв 1555
Как не потерять форму во время отпуска: советы фитнес-тренера
сегодня, 16:15 Как не потерять форму во время отпуска: советы фитнес-тренера
52
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Как выглядит и сколько стоит самый дорогой гостиничный номер в мире
 27 октября 2017 , 02:06
Президент Молдовы Додон предположил, что Приднестровье может войти в состав Украины
 14 ноября 2017 , 14:57
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук