Уже 32-й штат за рахунком: Вайомінг у США визнав Голодомор геноцидом українців

Американські штати та країни світу продовжують визнавати Голодомор геноцидом українського народу. Зокрема, відповідне положення було на законодавчому рівні затверджено у Вайомінгу.

У неділю, 12 листопада, пані посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що Вайомінг став 32-м штатом США, який визнав, що Голодомор у 1932-33 років був геноцидом. Також у штаті проголосили листопад місяцем пам'яті про цю трагедію.

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Вайомінг визнав Голодомор геноцидом

Маркарова подякувала губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною, а також українській громаді по всій території Сполучених Штатів Америки за те, що вона привертає увагу до трагедії.

Дякую українській громаду по всіх штатах за активну кампанію з вшанування пам'яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про цей жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому,

– написала пані посол.

Маркарова нагадала, що традиційно в останню суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки в пам'ять про загиблих від Голодомору. Цього року це потрібно зробити 25 листопада.



Уже 32 штати визнали Голодомор геноцидом українців / Зображення з фейсбуку Маркарової

Світ пам'ятає про Голодомор

Пані посол повідомляла 2 листопада, що такі три штати, як Вашингтон, Меріленд та Аризона на законодавчому рівні закріпили: Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу.

Цікаво, що Україна на законодавчому рівні визнала Голодомор геноцидом 28 листопада 2006 року. Власне, Верховна Рада ухвалила відповідний закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні".

І зовсім нещодавно, 12 жовтня 2023 року, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала Голодомор геноцидом українців. Українське Міністерство закордонних справ подякувало за це рішення.

25 листопада о 16:30 у Вашингтоні відбудеться церемонія вшанування пам'яті жертв Голодомору біля відповідного меморіалу – тобто жертвам Голодомору. Це адреса: 1 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20001. Кожен охочий може прийти.