У німецькому Бундестазі готові визнати Голодомор геноцидом українського народу

26 листопада в Україні та світі відбудуться 90-ті роковини Голодомору. Демократичні фракції Німеччини підготували спільну резолюцію про визнання штучного голоду 1932 – 1933 років геноцидом проти українського народу.

Про таке рішення повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він подякував іноземним партнерам за вшанування пам'яті загиблих українців.

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Голосування щодо резолюції відбудеться наступного тижня

Кулеба розповів, що всі демократичні фракції німецького Бундестагу погодилися створити спільну резолюцію з визнанням Голодомору геноцидом українського народу. За його словами, голосування слід чекати наступного тижня.

Вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом,

– написав Кулеба у своєму Twitter.

Міністерка МЗС Німеччини Анналена Бербок висловила слова подяки Дмитру Кулебі за те, що спонукав назвати злочин 1932 – 1933 років його справжньою назвою – геноцидом. Водночас Дмитро Кулеба подякував у відповідь Анналені Бербок та Німеччині за таке важливе для українців історичне рішення – визнати Голодомор геноцидом українців.

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Ще три країни світу офіційно визнали Голодомор злочином проти людства

23 листопада румунський уряд офіційно засудив геноцид українського народу 1932 – 1933 років. На спільному засіданні вони підтримали документ, що визнає Голодомор злочином проти людства та українського народу.

офіційно засудив геноцид українського народу 1932 – 1933 років. На спільному засіданні вони підтримали документ, що визнає Голодомор злочином проти людства та українського народу. 24 листопада Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор 1932 – 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Міністр закордонних справ України подякував ірландцям за це історично важливе для країни рішення.

визнала Голодомор 1932 – 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Міністр закордонних справ України подякував ірландцям за це історично важливе для країни рішення. Парламент Молдови також назвав штучний голод 1932 – 1933 років, який вчинила радянська влада, геноцидом українців. Окрім того, вищий державний орган закликав усі парламенти світу та міжнародні установи проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932 – 1933 роки.

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