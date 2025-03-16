У Білому домі пояснили, чому Трамп вирішив припинити фінансування "Голосу Америки"

В адміністрації Дональда Трампа випустили офіційне пояснення, чому вирішили призупинити фінансування "Голосу Америки". У президента США висунули низку критичних зауважень щодо мовника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву, розміщену на сайті Білого дому.

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Як пояснили у Білому домі призупинення фінансування видання

У Білому домі пояснили, що указ Дональда Трампа гарантує, що американські платники податків "більше не будуть на гачку радикальної пропаганди".

Адміністрація президента США також висунула низку критичних зауважень щодо "Голосу Америки", навівши цитати різних медіа, які звинувачують видання в "порушенні журналістських стандартів і постійному уникненню від відповідальності".

Серед претензій, які опублікував Білий дім до "Голосу Америки" були:

керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються заяви";

кілька репортерів "Голосу Америки" неодноразово публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х, попри політику неупередженості соціальних медіа;

у 2020 році "Голос Америки" писав про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина експрезидента США Джо Байдена – Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду".

у березні 2019 року "Голос Америки" показав сюжет про трансгендерних мігрантів, які шукають притулку в США;

одне з видань повідомляло, що "Голос Америки" найняв "російського антиамериканського пропагандиста".

До слова, після указу Дональда Трампа понад 1 300 працівників "Голосу Америки" були відправлені в адміністративну відпустку. Українська редакція видання також призупинила своє мовлення.