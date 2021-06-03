Тепер є 2 дірки в законодавстві, – "Голос" закликав ветувати законопроєкт про декларації

Партія "Голос" закликала Володимира Зеленського ветувати законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях чиновників, який Верховна Рада підтримала у 2 читанні. Усе через правки, які внесли депутати.

Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив, що у залі парламенту внесли правки, які таки дозволяють нардепам уникнути відповідальності за брехню в деклараціях. Представники партії зазначили, що не підтримували їх, адже вони суттєво погіршують прозорість декларування.

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Про які правки мовиться

За словами Юрчишина, депутати в останній момент внесли 2 правки. Зокрема, депутатам дали можливість не декларувати майно членів родини, якщо декларанта не повідомили про його наявність.

Також за неподання декларації передбачено не позбавлення волі, а лише обмеження, як і було раніше.

Ми послідовно вимагали ув'язнення, як покарання за брехню в деклараціях, але зараз законопроєкт зробив 2 великі дірки в антикорупційному законодавстві,

– наголосив нардеп.

Зважаючи на це, у "Голосі" закликали президента ветувати проголосований законопроект. Юрчишин зауважив, що проголосувавши у такому форматі, депутати створили для системи декларування ще більше проблем.

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Юрчишин розповів про законопроєкт про декларування: дивіться відео

Що цьому передувало