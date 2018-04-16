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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Річниця теракту у Бостоні: спогади українця

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Голос Америки
Голос Америки / 24 Канал

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – теракт 2013 року на марафоні у Бостоні не посіяв страх, а лише об'єднав місто й учасників, надав їм сил і мотивації рухатись уперед. Учасник забігу з України згадав день трагедії й розповів, чому відтоді щороку бере участь у Бостонському марафоні.

Також у випуску:

Пологовий туризм українок у США.

Теги: Голос Америки Новини США Бостонський теракт
Джерело: 24 Канал
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