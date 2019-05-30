Голос Америки: США виділили Україні величезну суму на кібербезпеку
У свіжому випуску "Голосу Америки" – США виділили Україні 10 мільйонів доларів для підготовки фахівців із кібербезпеки, яких, як виявилося, бракує.
Також у випуску:
Спецпрокурор Мюллер заявив, якби він і його команда були впевнені в тому, що президент Дональд Трамп точно не вчинив злочину, вони б так і сказали.
Історія про наймолодшу ученицю музичної академії для незрячих.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі