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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Голос Америки: США виділили Україні величезну суму на кібербезпеку

      Голос Америки 130 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – США виділили Україні 10 мільйонів доларів для підготовки фахівців із кібербезпеки, яких, як виявилося, бракує.

      Також у випуску:

      Спецпрокурор Мюллер заявив, якби він і його команда були впевнені в тому, що президент Дональд Трамп точно не вчинив злочину, вони б так і сказали.

      Історія про наймолодшу ученицю музичної академії для незрячих.

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Кібербезпека Гроші
      Джерело: 24 канал
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