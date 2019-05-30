Голос Америки: США виділили Україні величезну суму на кібербезпеку

У свіжому випуску "Голосу Америки" – США виділили Україні 10 мільйонів доларів для підготовки фахівців із кібербезпеки, яких, як виявилося, бракує.

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