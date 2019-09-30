23:17
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, сьогодні
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, сьогодні
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Голос Америки: У США оцінили, хто виграє від ринку землі в Україні

      Голос Америки 189 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – заступниця головного економіста Міжнародного інституту фінансів Еліна Рибакова вважає, що земельну реформу потрібно було робити вже давно. На її думку, команда Зеленського має політичні важелі, щоб провести реформу, а новий міністр економіки та сільського господарства України Тимофій Милованов – гарний професіонал.

      Також у випуску:

      Політичний скандал у США набирає обертів. Курт Волкер буде свідчити перед трьома комітетами Конгресу США. 

      blog_ava
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія екссекретаря РНБО
      сьогодні
      18890
      Теги: Новини США Новини України Голос Америки Ринок землі Мораторій на продаж землі Оренда землі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 вересня: цілі України до 2030 року, російські "зелені чоловічки" в Норвегії
      сьогодні , 22:10 Головні новини 30 вересня: цілі України до 2030 року, російські "зелені чоловічки" в Норвегії
      1232
      В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 482
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      811
      Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      сьогодні , 21:01 Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      Ірина Поліщук 1573
      Відставка Курта Волкера: причини та наслідки для України
      сьогодні , 20:01 Відставка Курта Волкера: причини та наслідки для України
      Світлана Попова 2330
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук