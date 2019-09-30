Голос Америки: У США оцінили, хто виграє від ринку землі в Україні
У свіжому випуску "Голосу Америки" – заступниця головного економіста Міжнародного інституту фінансів Еліна Рибакова вважає, що земельну реформу потрібно було робити вже давно. На її думку, команда Зеленського має політичні важелі, щоб провести реформу, а новий міністр економіки та сільського господарства України Тимофій Милованов – гарний професіонал.
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Джерело: 24 канал
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