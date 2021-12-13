Голосування за Face ID або відбитком пальця: залу Ради збираються переобладнати у 2022 році

13 грудня 2021 , 11:09
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Руслан Стефанчук анонсував переобладнання парламентської зали засідань. Це відбудеться вже у 2022 році.

Спікер Стефанчук зауважив, що наразі триває робота над змінами законодавства про парламентське право. Зокрема, вони стосуватимуться питання, пов'язаного з технічним забезпеченням Верховної Ради.

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Наразі планують переобладнати залу засідань. Водночас зробити це можна лише під час тривалого канікулярного періоду. Саме тому зміни можуть розпочатися вже влітку 2022 року. 

Етапи роботи

  • Спершу переобладнають власне залу засідань. 
  • Згодом – безпосередньо робочі місця депутатів. Їх обладнають комп'ютерами, розетками, wifi-модулями та електронними пристроями для голосування.

До того ж система голосування буде не лише реагуючою на тепло – як це зараз. Поки що ми визначаємося, чи це буде Face ID, чи система працюватиме за відбитком пальця,
– заявив Стефанчук.

Пожежа у Раді

  • Під час позачергового засідання 18 липня у Раді загорівся та почав плавитися пульт для голосування.
  • Дим заполонив усю сесійну залу. Згодом стало відомо, що пожежа сталася на місці "слуги народу" Артема Нагаєвського.
  • Загасити загоряння вдалося дуже швидко. 
  • Згодом Руслан Стефанчук поставив на голосування ініціативу про закриття засідання.

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Автор: Мар'яна Бекало