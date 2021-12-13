Голосування за Face ID або відбитком пальця: залу Ради збираються переобладнати у 2022 році
13 грудня 2021 , 11:09Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Руслан Стефанчук анонсував переобладнання парламентської зали засідань. Це відбудеться вже у 2022 році.
Спікер Стефанчук зауважив, що наразі триває робота над змінами законодавства про парламентське право. Зокрема, вони стосуватимуться питання, пов'язаного з технічним забезпеченням Верховної Ради.
Зауважте Обрали Папу: Стефанчук пожартував про пожежу в Раді
Наразі планують переобладнати залу засідань. Водночас зробити це можна лише під час тривалого канікулярного періоду. Саме тому зміни можуть розпочатися вже влітку 2022 року.
Етапи роботи
- Спершу переобладнають власне залу засідань.
- Згодом – безпосередньо робочі місця депутатів. Їх обладнають комп'ютерами, розетками, wifi-модулями та електронними пристроями для голосування.
До того ж система голосування буде не лише реагуючою на тепло – як це зараз. Поки що ми визначаємося, чи це буде Face ID, чи система працюватиме за відбитком пальця,
– заявив Стефанчук.
Пожежа у Раді
- Під час позачергового засідання 18 липня у Раді загорівся та почав плавитися пульт для голосування.
- Дим заполонив усю сесійну залу. Згодом стало відомо, що пожежа сталася на місці "слуги народу" Артема Нагаєвського.
- Загасити загоряння вдалося дуже швидко.
- Згодом Руслан Стефанчук поставив на голосування ініціативу про закриття засідання.
Зеленський виступив у Раді: дивіться відео