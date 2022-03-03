Голова Гостомеля живий, хоч ЗМІ писали про його загибель

Голова Гостомельської ОТГ Юрій Пилипко живий, хоч і перебуває під цинічним обстрілом орків. Зять посадовця запевнив, що, на щастя, Пилипка не розстріляли окупанти.

Зокрема інформацію про загибель спростував виданню зять Ростислав Скуратівський. Це трапилось після повідомлень ЗМІ про загибель очільника ОТГ 3 березня.

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Глава Гостомельської ОТГ живий

Попередньо редактор видання "Хвиля" Юрій Романенко повідомив у фейсбуці, що російські окупанти розстріляли Пилипка.

Редактор пояснював, що йому це нібито підтверджували очевидці. Проте згодом він оновив пост словами: "Швидше за все, Прилипко живий!".

Ба більше, видання "Громадське" поспілкувалось з зятем Пилипка Ростиславом Скуратівським. Чоловік запевнив, що голова Гостомельської ОДА живий.

Зокрема, попередньо відомо, що глава ОТГ разом з іншими людьми потрапив під обстріл окупантів. Редактор "Хвилі" розповів, що орієнтовно о 14:30 Пилипко разом з групою добровольців ще був під обстрілом.

Попередньо відомо, що один із добровольців помер.



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