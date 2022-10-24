Зеленський змінив главу Київської міської військової адміністрації
Джерело:Офіс Президента
Від березня головою Київської МВА був Микола Жирнов. Однак президент Володимир Зеленський підписав 24 жовтня наказ, у якому йдеться про призначення на цю посаду Сергія Попка.
Військовою адміністрацією столиці до 21 жовтня керував генерал-майор Жирнов. Декілька днів крісло начальника Київської МВА було порожнім, однак уже сьогодні в нього сів генерал-полковник Попко.
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Що відомо про Сергія Попка
Зеленський вірить у те, що кадрові зміни у військовому керівництві Києва сприятимуть посиленню безпеки в місті.
Глава держави висловив переконання, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці,
– йдеться на офіційному сайті ОП.
Важливі факти з біографії Попка:
- Про генерал-полковника Сергія Попка відомо те, що він народився 1961 року в Києві.
- У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище.
- Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії.
- У 2002 році закінчив Національну академію оборони України. Там він пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, після чого зміг обіймати високі військові посади.
- Окрім того, Попко певний час проходив військову службу в Іраку.
- У 2016 – 2019 роках він був командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Останні новини столиці
Призначення нового голови Київської МВА – це далеко не вся інформація, яку потрібно знати жителям столиці станом на 23 жовтня. Також важливо, що у місті знову почались зумисні відключення електроенергії.
Відбувається це для того, аби стабілізувати енергосистему після ворожих обстрілів критичної інфраструктури. Графік відключень електроенергії опублікували на сторінці КМДА. З ним варто ознайомитись кожному жителю столиці.
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Окрім того, уже розпочинається опалювальний сезон. Попри проблеми з електроенергією, близько 30% житлових будинків отримали опалення. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Варте уваги – актуальна інформація про відключення світла в містах України: дивіться відео