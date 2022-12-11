Такого ніколи не було: в Британії вдрузки розбили маячню Путіна про загрозу НАТО

Росія під видуманою загрозою з боку НАТО вирішила напасти на Україну. Натомість у НАТО не мають наміру втягуватися у збройні конфілкти.

Про це заявив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі. За його словами, президент Росії Владімір Путін намагався створити наратив, що нібито країни НАТО погрожують Росії.

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Путін є агресором, – глава МЗС Британії

НАТО чітко дало зрозуміти, що ми є оборонним альянсом. НАТО ніколи не погрожував Росії і не робить цього зараз,

– сказав він.

Клеверлі наголосив, що країни, які приєднуються до НАТО, роблять це добровільно, і в цьому немає жодного примусу. За його словами, сенс Альянсу в захисті своїх держав-членів, а не погрозах комусь іншому.

Британський міністр підкреслив, що для НАТО немає внутрішньої потреби втягуватись у конфлікт й Альянс намагається зробити так, щоб цього не сталося.

"Зрештою, це Владімір Путін, який використовує ескулятивну мову. Саме він загрожував подальшою імперською експансією, посилаючись на… його зосередженість на історичній імперії Росії. Отже, це він є агресором", – сказав Клеверлі.

Верхівка Кремля повинна відповісти за воєнні злочини

Клеверлі заявив, що російське керівництво потрібно притягнути до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. Міністр повідомив, що під час візиту в Україну ознайомився з інформацією про воєнні злочини, серед яких примусова депортація дітей та усиновлення, сексуальне насильство та інші.

Водночас Клеверлі не дав остаточної відповіді на запитання про те, чи варто судити Владіміра Путіна.

Абсолютно точно має бути відповідальність, а це означає, що солдати на місцях, які чинять ці жорстокості, аж до самого верху. Має бути відповідальність, включно з Владіміром Путіним,

– сказав він.

За його словами, Британія готова допомогти Україні встановити справедливість і притягнути злочинців до відповідальності.

"Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, але ми визнаємо, що можуть бути й інші механізми, і ми працюватимемо з нашими друзями, включаючи українців, у міжнародній спільноті, щоб шукати, як виглядатиме ефективна система відповідальності", – резюмував Клеверлі.

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