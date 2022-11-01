Голова "Нафтогазу" Вітренко написав заяву про відставку і йому вже знайшли заміну, – ЗМІ

Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко йде з посади. 1 листопада ЗМІ повідомили, що чиновник написав заяву про відставку.

Яка причина такого рішення Вітренка – наразі невідомо. Офіційної інформації про його відставку також немає.

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Хто може стати новим очільником компанії

Згідно з процедурою, Вітренка повинна звільнити Наглядова рада "Нафтогазу". Наразі її функції виконує Кабінет Міністрів, тому саме він схвалюватиме відповідне рішення.

Посаду нового керівника НАК "Нафтогаз України" може обійняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Зауважимо, він очолює відомство з 2020 року. То того чиновник 1 рік працював Голова Київської обласної державної адміністрації

Скільки часу Вітренко був главою "Нафтогазу"

На посаду глави "Нафтогазу" Вітренка призначили 28 квітня 2021 року. Це трапилося після звільнення Андрій Коболєва. До речі, перед призначенням Вітренка, уряд кілька разів провалював голосування щодо обрання його міністром енергетики.

У вересні цього року ЗМІ вже писали, що Вітренка можуть усунути з посади найближчим часом. Його наступником тоді також називали Чернишова. Цю інформацію коментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він казав, що уряд наразі не планує замінювати очільника "Нафтогазу".

Зауважимо, влітку стало відомо про конфлікт Вітренка зі Шмигалем. Тоді чиновники мали різні погляди щодо того, скільки має бути обсягу газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону.

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