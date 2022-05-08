Голова німецького Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва
Джерело:твітер Енріко Брісса
Голова Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Бербель Бас у неділю, 8 травня, приїхала до Києва. Ціль її візиту – вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни.
Про це повідомив керівник секретаріату німецького парламенту Енріко Брісса. Він відзначив, що в ході візиту Бас проведе політичні переговори.
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Бербель Бас прибула до Києва
Новина про те, що Бербель Бас планує приїхати у Київ і зустрітися з українськими політиками стало відомо 5 травня. Сьогодні Енріко Брісса підтвердив приїзд очільниці німецького парламенту.
Голова Бундестагу Бербель Бас розпочинає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни та тиранії націонал-соціалістів, а також проведе політичні переговори,
– написав він.
Голова Бундестагу вже зустрілася із прем'єр-міністром України / Фото твітер Денис Шмигаль
Відомо, що голова Бундестагу вже зустрілася із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. У своєму твітері він поділився результатами перемовин із Бас.
Україна платить високу ціну, захищаючи цивілізований світ. Наголосив на цьому під час зустрічі у Києві з Президенткою Бундестагу,
– йдеться у повідомленні Шмигаля.
Він додав, що уряд України розраховує на підтримку партнерів щодо вступу нашої країни до Євросоюзу.
Приїзд Бас: що відомо
- За словами речниці Бас, очільниця німецького парламенту вирушила до України на запрошення глави Верховної Ради Руслана Стефанчука.
- Політики проведуть переговори та візьмуть участь у спільній церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.
- Президент Бундестагу Бербель Бас висловила солідарність з Україною і засудила дії держави-агресорки. За її словами, ця війна матиме важкі наслідки, а Росія не має права посягати на суверенітет України.
Бербель Бас висловила солідарність з Україною / Фото твітер Денис Шмигаль
Представники Німеччини в Україні: коротко
- Після повномасштабного вторгнення в Україні побувало декілька провідних німецьких політиків. У середині квітня до Львова прибули голови комітетів із закордонних справ, оборони та Європи – Міхаель Рот, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн та Антон Гофрайтер.
- Вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії Україну планує відвідати партійний лідер Німеччини – голова головної опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц. Керівник апарату Мерца, у твітері підтвердив плани поїздки депутата, однак не назвав дату.
- Водночас довкола федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра розгорівся скандал. Штайнмаєр, який виступав за зближення з Росією, заявив, що Київ відхилив його запит про візит. Це спровокувало обурення та критику на адресу України серед німецьких політиків.
- Натомість Київ запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца. Однак той наразі не планує поїздку до України.
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