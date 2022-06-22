Голова розвідки відповів на чутки про перевезення командирів захисників Маріуполя до Росії

Більшість захисників Маріуполя перебувають в Оленівці, що на окупованій території. Проте деяких людей звідти вивозять для проведення слідчих дій.

Таким чином глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував чутки, що командирів Маріупольського гарнізону вивезли до Москви, інформує 24 канал.

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Розвідка знає про долю кожного захисника

Буданов запевнив, що розвідці відомо про місце перебування кожного захисника Маріуполя. Україна робить все, аби повернути бійців додому. Однак чиновник зазначив, що це не можна зробити за раз. Обмін відбуватиметься поетапно.

Про конкретні дати та кількість бійців поки говорити зарано. Щоправда, Буданов анонсував, невдовзі мають намір звільнити вагому кількість наших людей. Зараз треба зачекати.

Також він визнав, що процес перемовин щодо обміну рядового складу йде легше керівників підрозділів – все набагато складніше.

Що цьому передувало

Російські пропагандистські медіа поширили інформацію, що керівників оборонців Маріуполя нібито вивезли до Москви у СІЗО "Лефортово". Зокрема, вивезти могли командирів полку "Азов" та морської піхоти.

Колишній командир полку Максим Жорін припустив, що така ймовірність є. За його словами, інформація про депортацію командирів надходила з різних джерел, але офіційного підтвердження не було.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Захисники Маріуполя 3 місяці героїчно утримували оборону в повному оточенні військ Росії. Натомість загарбники постійно обстрілювали "Азовсталь" – по кілька десятків ударів на добу, використовуючи авіацію, танки та важку артилерію.

Весь Маріупольський гарнізон виконав свою роботу. Захисникам дали наказ зберегти життя особового складу. Відтак 16 травня розпочалась операція з порятунку заблокованих українських військових. Їх вивезли на окуповані території з метою подальшого обміну.

Наразі в окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських військових. Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали з "Азовсталі". Однак розголошувати деталі українська влада не може.

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