Голова Центру радіотехнології розкрив можливості новітньої ракети-дрону "Пекло"

Президент Володимир Зеленський у День ЗСУ, 6 грудня, представив дрон-ракету "Пекло". Нова зброя може літати на більші відстані та переносити важчі вантажі, ніж інші українські реактивні БпЛА.

Експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш) поділився з 24 Каналом можливостями новітньої ракети-дрону "Пекло". За його словами, Україна фактично розробила заміну крилатим ракетам.

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Які характеристики ракети-дрону "Пекло"

Експерт зі зв'язку зазначив, що формулювання "ракета-дрон" використали вперше. Крилаті ракети частково можна також віднести до цього сегменту. Подібні рішення вже раніше впроваджувалися в реактивних БпЛА. Втім, "Пекло" оптимізували для дальших польотів та важчих вантажів, зокрема, бойових частин. За принципом роботи він подібний до ракети-дрона "Паляниця".

"Пекло" – це безпілотний літальний апарат з реактивним двигуном, який має всередині системи наведення. Розробники не афішують й не називають їх, а також те, як вони працюють. Оскільки ці системи наведення є унікальною частиною зброї ураження як у крилатих ракетах, навіть у тій самій Росії, так і в цих засобах.

Літати з великою швидкістю і нести бойову частину – лише частина завдання. Головне – точно влучати в цілі, які обираються,

– зазначив Сергій Бескрестнов.

У мережі писали, що "Пекло" може летіти зі швидкістю 700 кілометрів на годину. Але, на думку голови Центру радіотехнологій, швидкість дещо менша – близько 500 кілометрів на годину. Якщо говорити про дальність польоту, вона може становити 500 – 700 кілометрів.

Можна сказати, що ми розробили повний замінник та аналог крилатої ракети, простішої, якою зможемо атакувати противника,

– додав він.