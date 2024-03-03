Цього режим Путіна не переживе: російський опозиціонер назвав головну слабкість Кремля

Режим кремлівського диктатора Владіміра Путіна з усіх сил удає ніби усе "під контролем". Однак насправді він дуже слабкий.

Росіяни можуть існувати лише у двох станах: або все добре, або все погано. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини, російський опозиціонер Ігор Ейдман, пояснивши, що поки остаточно не настане катастрофа – росіяни вважатимуть буцімто у них "все добре".

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Що поховає путінський режим

Саме тому росіяни не здатні відповідати на певні загрози та виклики, долати проблеми. Вони вмовлятимуть себе, що у них все добре до того моменту, коли усе стане настільки погано, що змінити або покращити ситуацію вже буде пізно.

Путінський режим слабкий саме цим і тим, що він не витримає серйозних випробовувань. Наприклад, серйозної поразки у війні або серйозного економічного краху,

– сказав російський опозиціонер.

За його словами, на жаль, поки цього не сталося, хоча все рухається у цьому напрямку. Минулого року під час заколоту Євгєнія Пригожина путінський режим вже був на межі краху. Тоді кремлівський режим був абсолютно наляканий та не міг нічого зробити.

"Якби Алєксандр Лукашенко тоді не вмовив Пригожина відступити – 100% почалася б громадянська війна в центрі Москви й путінський режим цього не пережив би. Тож наступного такого виклику, як-от путч Пригожина або велика військова поразка, путінський режим, його влада і вся ця система – не переживуть", – підсумував Ейдман.

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