Зеленський розповів про найбільшу стратегічну перевагу Росії

Сьогодні у Берліні стартувала Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference, у якій взяв участь Володимир Зеленський. Крім нагальних питань, що стосуються відбудови, він розповів, які нині стратегічні переваги у війні має Росія.

За словами Зеленського, Україна виграла у Росії битву на Чорному морі та довела, що сучасні системи здатні знищувати будь-які російські кораблі та дрони.

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Задача України – позбавити Росію переваг

Головне у всіх українських успіхах, на думку президента – це уміння позбавляти ворогів тієї чи іншої переваги.

Станом на тепер, найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті руйнувати життя українців у наших містах та селах,

– наголошує Володимир Зеленський.

Президент додав, що лише керованих авіабомб щоденно на голови українців падає до сотні. У неділю було 80 КАБів, у понеділок 95 КАБів. Це, на його думку, шалений та руйнівний тиск. Також треба додати ракети та ударні дрони.

За словами Зеленського, поки ми не позбавимо Росію завдавати таких ударів, у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир. У нього і далі буде ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю основу і захист. ППО, на думку українського президента – це відповідь на російські дії.

Що відомо про Конференцію з відновлення України