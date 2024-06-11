Зеленський розповів про найбільшу стратегічну перевагу Росії
Джерело:Офіс Президента України
Сьогодні у Берліні стартувала Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference, у якій взяв участь Володимир Зеленський. Крім нагальних питань, що стосуються відбудови, він розповів, які нині стратегічні переваги у війні має Росія.
За словами Зеленського, Україна виграла у Росії битву на Чорному морі та довела, що сучасні системи здатні знищувати будь-які російські кораблі та дрони.
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Задача України – позбавити Росію переваг
Головне у всіх українських успіхах, на думку президента – це уміння позбавляти ворогів тієї чи іншої переваги.
Станом на тепер, найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті руйнувати життя українців у наших містах та селах,
– наголошує Володимир Зеленський.
Президент додав, що лише керованих авіабомб щоденно на голови українців падає до сотні. У неділю було 80 КАБів, у понеділок 95 КАБів. Це, на його думку, шалений та руйнівний тиск. Також треба додати ракети та ударні дрони.
За словами Зеленського, поки ми не позбавимо Росію завдавати таких ударів, у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир. У нього і далі буде ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю основу і захист. ППО, на думку українського президента – це відповідь на російські дії.
Що відомо про Конференцію з відновлення України
- Володимир Зеленський пізно ввечері 10 червня прибув до Німеччини. Метою його візиту є участь у Конференції з відновлення України та переговори німецькими лідерами.
- Конференція розпочала свою роботу 11 червня. Окрім участі у конференції, Зеленський планує зустрічі з керівництвом Німеччини та звернення до німецького народу.
- В ході конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв найближчим часом надати Україні системи ППО та боєприпаси. За його словами, найближчими "тижнями та днями" почнеться постачання в Україну нових засобів ППО. Серед іншого, буде й одна система ЗРК Patriot.
- У своєму виступі на конференції Зеленський зауважив, що Путін намагається ударами по Україні "відточити практики знищення енергооб'єктів". Йдеться не лише про звичайні теплові електростанції та дамби, але й про такі елементи енергосистеми, як газові сховища та інтерконектори, які з'єднують енергосистеми України та Європи.