Пригожин – троль, задача якого вижити: що чекає на ватажка ПВК "Вагнер"
Євгєній Пригожин зробив чергову епічну заяву, мовляв Кремль може відсторонити Шойгу і на його місце поставити Мєзінцева. Утім, це спроба вислизнути з бахмутського капкану і якось вижити.
Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він сказав, скільки найманців залишилося у Пригожина.
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Крапля серед інших ПВК
Ігор Яковенко припустив, що наразі в Пригожина залишилося від 2 до 3 тисяч найманців. Це 1% від загальної кількості тієї окупаційної армії, яка наразі перебуває на території України. Крім цього, є ще декілька ПВК крім вагнерівців. Тому основний потенціал Пригожина – медійний.
Він роздутий гігантський троль, який виглядає великим через кількість публікацій, нападки на Кремль, численні скарги і так далі,
– сказав опозиційний журналіст.
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Задача – вижити
Те, що Кремль може відсторонити Шойгу і призначити Мєзінцева – з області фантастики, цитуючи Яковенка. У Пригожина наразі головна задача – вибратися з бахмутського капкану, в який він сам себе загнав, та вижити. Але шансів небагато.
"Попереду в нього українська армія, яка його тіснить. Ззаду прилаштувався Кадиров. Шансів вижити небагато: або його перемелить українська армія, або вб'ють свої. Шанс тільки один – в результаті контрнаступу може початися відсторонення Путіна і він зможе взяти участь в тій смуті. З військової точки зору він нічого зараз з себе не представляє", – сказав Яковенко.
Діяльність Пригожина: з останнього
- Раніше The Washington Post повідомляло, буцімто Пригожин пропонував українській розвідці передати інформацію щодо позиції російських військ. За це він нібито хотів, щоб ЗСУ відступили з Бахмута. Однак його пропозицію проігнорували в ГУР. Це може бути якась авантюра, оскільки Пригожин – гравець.
- Протистояння між ПВК "Вагнер" та російськими військами зростає. За деякими припущеннями, найманці Пригожина підготовлені краще. Це може становити пряму загрозу для Путіна.
- У Пригожина є "козирна карта" на випадок, якщо Путін захоче його прибрати. В очільника ПВК "Вагнер" можуть бути шанси вижити навіть після поразки в Бахмуті.