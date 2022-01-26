Головне досягнення – підтримка всіма учасниками сталого припинення вогню, – Єрмак
Джерело:24 канал
У Парижі відбулась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". За результами понад 8-годинних перемовин вдалось досягнути підтримання сталого припинення вогню.
Відповідну заяву зробив Андрій Єрмак за результатами перемовин. Це трапилось 26 січня.
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Єрмак назвав основне досягнення перемовин
Головним є підтримка всіма учасниками нормандського формату сталого режиму припинення вогню, який має діяти за будь-яких умов,
– заявив глава ОП.
Глава Офісу Президента пояснив, що сторони задекларували, що "існує багато розбіжностей" між Україною та Росією щодо і виконання, і трактування мінських домовленостей. Проте запевнив, що є бажання працювати над ними.
Андрій Єрмак розповів, що наступна зустріч відбудеться незабаром.
"Думаю, що навіть за два тижні. Вона повинна відбутись в Берліні. Ми домовились про продовження цього діалогу", – запевнив Єрмак.
Коротко про останні перемовини "нормандської четвірки"
- У Парижі 26 січня відбулись перемовини радників лідерів "нормандської четвірки". Від України був глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
- На зустрічі також були Єнс Плетнер – радник німецького канцлера, Еммануель Бонн – радник французького президента, Дмитро Козак – заступник голови адміністрації Путіна.
- Дмитро Єрмак заявив, що єдине ставлення до режиму припинення вогню є важливою. Також сторони підтримали тезу, що робота в підгрупах ТКГ має продовжуватись.
- Глава Офісу Президента заявив, що мовиться про припинення війни, повернення наших територій, а сьогодні – це й зняття тої напруги, яка є. А також деескалація навколо кордонів України.
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