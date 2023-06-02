Головне, щоб Росія його відчула, – Зеленський сказав, чи побачать українці початок контрнаступу

Росія повинна побачити та відчути майбутній український контрнаступ. Його метою є деокупація нашої землі.

Про це під час пресконференції з естонським колегою Аланом Карісом заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Глава держави зазначив, що війна – це не кіно.

Мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а й відчула. Особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій – це і є результат контрнаступу,

– заявив український лідер.

За його словами, українці зрозуміють, що контрнаступ вже відбувається, коли наші захисники почнуть звільняти території від росіян.