У Росії відбувся Петербурзький міжнародний економічний форум, який цьогоріч відзначився мінімальною кількістю іноземних учасників. Мабуть, Зімбабве й Болівія це ті партнери, на які Росія зараз робить ставку.

Таку думку 24 Каналу висловив економіст Максим Блант. За його словами, головною міжнародною інтригою було те, чи приїдуть таліби. До слова, напередодні Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що Росія досить близька до того, щоб укласти угоду про партнерство з терористичною організацією "Талібан".

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Як Кремль формує "міжнародну" підтримку

Як зазначив Блант, весь кремлівський пропагандистський осередок дуже хвилювався щодо того, чи будуть присутні на економічному форумі таліби. В останній момент все ж таки прилетів міністр праці уряду терористичного угруповання "Талібан", навіть не глава держави.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін намагався залучити до співпраці з Росією значну частину африканських країн, але це ще радянська історія – Кремль бере тих, хто ще не визначився з позицією, до європейських проблем їм ще дуже далеко, але гроші дуже потрібні. Тому Москва їх запрошує на форуми й формує "міжнародну" підтримку,

– мовив економіст.

На перший форум від початку вторгнення в Україну прилітав президент Казахстану й тоді стався конфуз, то цьогоріч його, можливо, вже й не кликали.

Нагадаємо, що тоді пропагандистка Маргаріта Симоньян, яка вела сесію з Путіним й Касим-Жомартом Токаєв, запитала, коли Казахстан нарешті визнає квазі республіки "лднр". На що президент Казахстану відповів, що ніколи, адже це порушує міжнародне право.

"У російських чиновників, які вели так звану макроекономічну сесію, мабуть, настало запаморочення від успіхів, але холодний душ був на діловому сніданку Сбербанку, коли головний виконавчий директор Герман Греф сказав, що модель економічного росту Росії нездорова, примітивна й нестійка, чим зіпсував багатьом настрій", – додав Блант.

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