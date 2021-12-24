Порошенка хочуть заарештувати, Росія погрожує Європі, мандрівка Санти: головні новини 24 грудня

Офіс генпрокурора має намір заарештувати Петра Порошенка. Росія погрожує масштабним конфліктом у Європі. У МОЗ допустили посилення карантину через Омікрон і назвали терміни. Українців розлютив образ українки у серіалі "Емілі в Парижі" від Netflix. Віряни західного обряду вшановують Святвечір. Такими були головні новини 24 грудня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 23 грудня:

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Офіс генпрокурора хоче заарештувати Порошенка

Джерело: "Укрінформ"

П'ятого Президента України Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. Офіс генпрокурора має намір заарештувати політика. За даними ЗМІ, Печерський суд Києва задовольнив відповідне клопотання під час закритого засідання 24 грудня.

В Офісі генпрокурора збираються наполягати на арешті з правом виходу з-під варти під заставу. Сума становитиме мільярд гривень.

Адвокати Порошенка – Ігор Головань та Ілля Новіков – заявили, що чекають, коли про дозвіл на арешт Порошенка повідомлять спікеру Руслану Стефанчуку. Це має відбутися упродовж доби.

Підозра Порошенку: головне

Порошенку оголосили про підозру 20 грудня 2021 року.

Політика викликали на допит до ДБР. Водночас замість Порошенка туди прийшли його адвокати.

Сам політик наразі перебуває у Польщі. Звідти він записав відео. У ньому п'ятий Президент України заявив, що має низку зустрічей з європейськими політиками й повернеться в Україну за своїм графіком.

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Лавров погрожує Європі масштабним конфліктом

Джерело: МЗС Росії

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров відзначився черговою цинічною заявою. Політик взявся погрожувати масштабним конфліктом в Європі. Усе тому, що Україну начебто "втягують до НАТО".

Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи у наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі,

– заявив Лавров.

Країна-агресорка цинічно радить знизити градус конфронтації.

Швеція жорстко Росії

Очільниця МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що Кремль не має повноважень розв'язувати питання щодо долучення нових країн до НАТО. Кожна держава має право самостійно робити вибір щодо вступу в ту чи іншу організацію.

Лінде наголосила: вимоги Росії адресовані насамперед США і НАТО. Водночас вони також зачіпають Швецію.

"У нас повинен бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір з політики безпеки", – наголосила Лінде.

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У МОЗ допустили посилення карантину

Джерело: "Укрінформ"

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні можуть посилити карантин. Усе через штам Омікрон, який є майже вдвічі заразнішим, ніж штам Дельта.

Наразі важко спрогнозувати, як Омікрон поводитиметься в Україні.

Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і скоріш за все – відповідні коригування можуть бути внесені й до нашого адаптивного карантину стосовно посилення маскового режиму, стосовно обробки рук,

– розповів Кузін.

Він також наголосив, що у Європі Омікрон поширюється переважно серед невакцинованих.

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Netflix розлютив українців

Джерело: 24 канал

У грудні 2021 року на Netflix відбулася прем'єра другого сезону серіалу "Емілі в Парижі". Це історія про маркетологиню з Чикаго, яка отримала роботу у французькій столиці. Головну роль у серіалі зіграла Лілі Коллінз.

У четвертому епізоді другого сезону з'явилася незграбна та дивакувата українка Петра. Її образ – суцільний несмак. Петра поводиться зухвало й надто емоційно. Вона боїться депортації та вчить Емілі красти речі з крамниць.



Петра / Інстаграм eugeniahavrylko

Українці обурені такою героїнею. У мережі вони пишуть, що це – шок та сором.

Євгенія Гаврилко зауважила: неможливо повірити, що це – відбувається у 2021 році.

Час, коли ми демонструємо повагу до всіх націй і статей. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують мир і міжкультурні стосунки. Час, коли ніхто не сміється з таких жалюгідних речей,

– продовжила вона.

Реакція Ткаченка

Олександ Ткаченко заявив, що образ українки в "Емілі в Парижі" є карикатурним та образливим. Політик зізнався, що раніше вважав серіал досить непоганим та навіть переглянув перший сезон. Однак тепер у нього є зауваження. Netflix направлять текст української позиції.

"Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути", – заявив Ткаченко.

Політик зауважив, що доведеться продовжувати боротися зі стереотипами.

Україна відзначає Святвечір

Джерело: 24 канал

Віряни західного обряду 24 грудня вшановують Святвечір. А вже 25 грудня настане довгоочікуване Різдво.

Напередодні свята у небі над Україною пролетіли санки Санта Клауса. Упродовж доби казковий дідусь здійснить навколосвітню подорож та повернеться у свою резиденцію, розташовану у Лапландії.

Політ Санти фіксує відомий сервіс, який відстежує авіапольоти, Flightradar.



Санта вже пролетів над Україною / Фото NORAD​



Санта Клаус покидає територію України / Фото Flightradar