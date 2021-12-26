Росія може напасти з Азовського моря, засідання НАТО: головні новини 26 грудня

У НАТО анонсували засідання у січні, де говоритимуть про Україну. ЗМІ пишуть, що Росія може атакувати зі сторони Азовського моря. На Донбасі немає тиші: поранили військового. У Словаччині загадково помер український заробітчанин. Такими були головні новини 26 грудня.

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У НАТО анонсували засідання

Джерело: НАТО

Північноатлантичний Альянс проведе засідання 12​ – 13 січня у Брюсселі. Важливо, що мають обговорити ситуацію в Україні.

Ба більше, не виключають, що Росія та США матимуть зустріч щодо "гарантій безпеки".

Теми засідання

У НАТО проведуть щорічну зустріч з українськими, а також грузинськими колегами. Поговорять про безпекову ситуацію у країнах та про прогрес оборонних реформ.

Інші питання:

місія Північноатлантичного Альянсу в Іраку;

місія збройних сил у Косово;

аналіз ситуації в Афганістані;

Capstone – концепція бойових дій НАТО;

Путін пригрозив "різними відповідями"

За інформацією ЗМІ, представники НАТО можуть зустрітись із росіянами у січні, щоб обговорити "гарантії безпеки". Раніше Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило перелік із "гарантій" , де вимагали нерозширення у Східній Європі. Фактично Москва домагається, аби Україну не взяли до Альянсу.

Президент Росії Володимир Путін заявив, якщо НАТО відмовиться приймати "гарантії" для Росії, то відповідь Москви може бути "різною", а саме – військово-технічною.

Путін переконує, що Москва не хоче припинення перемовин, натомість прагне "юридично оформлених зобов'язань".

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Росія може атакувати з Азовського моря, – ЗМІ

Джерело: The Washington Post

Берегова лінія Азовського моря має найбільшу стратегічну цінність для Росії, тому атака росіян може розпочатись саме звідси. Таке припущення висловили в американських ЗМІ, посилаючись на джерела у розвідці.

У повідомленні мовиться, що Москва планує багатовимірний наступ на українську територію, у якому можуть взяти участь 175 тисяч військових.

У розвідці звернули увагу на сухопутний коридор в окупований Крим й важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Припускають, що росіяни можуть атакувати в Азовському морі, а потім вже висадитись на берег.

Що відомо про загрозу нападу Росії

За інформацією РНБО, у зоні 200 кілометрів від українського кордону перебувають понад 120 тисяч російських військових.

Припускають, що агресор може атакувати у січні – лютому 2022 року.

На Донбасі поранили військового

Джерело: ООС

Окупанти відкрили вогонь по українських позиціях в неділю 26 грудня, попри домовленості продовжити дотримуватись тиші. Наш захисник зазнав серйозного поранення.

Його доставили у медичний заклад. Лікарі оцінюють стан здоров'я бійця як важкий. Аби змусити бойовиків припинити обстріли, військовим ЗСУ довелося відкрити вогонь у відповідь. При цьому, вони не застосовували заборонене озброєння.

Бойовики гатили з гранатометів, у напрямку Південного, Пісків, Новолуганського, Шумів.

Домовленість про перемир'я

На засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня вдалося домовитися про відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Він мав би діяти ще з липня 2020 року. Втім, бойовики регулярно зривали його та гатили по позиціях ЗСУ.

У ТКГ бачили готовність продовжити перемир'я з обох сторін. Однак тиші знову немає.

Смерть українця у Словаччині

Джерело: 24 канал

У Словаччині 17 грудня знайшли тіло 28-річного українця Павла Куропася. Правоохоронці кажуть про самогубство, але рідні у таку версію не вірять.

Павло був родом з міста Мостиська Львівської області. Протягом 6 років їздив на заробітки. Остання його поїздка теж була робочою.

Зв'язок із чоловіком обірвався 10 грудня. Його близькі не знають, як Павло потрапив до Словаччини.

Детальніше У Словаччині за загадкових обставин помер українець: рідні спростовують версію самогубства



Павло Куропась (ліворуч) з другом Михайлом / Фото надане Михайлом Босим