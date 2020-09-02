В уряді Німеччини заявили, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального є сліди отрути з групи "Новачок". У Києві невідомий напав на позафракційного нардепа Антона Полякова. Одразу дві масштабні пожежі спалахнули на Харківщині. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 українських екстремістів". Такими були головні новини 2 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Отруєння Навального: новий поворот у справі

Лабораторія фармацевтики та токсикології збройних сил Німеччини виявила в організмі Навального сліди отрути з групи "Новичок". Таку заяву зробили в німецькому уряді.

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Докладніше про результати дослідження

Лабораторія Бундесверу проводила дослідження за запитом берлінської клініки "Шаріте", в якій перебуває Навальний.

Уряд Німеччини "рішуче засудив" отруєння політика . За словами представника Кабміну Німеччини Штеффана Зайберта, канцлерка Ангела Меркель вже обговорила цю інформацію з міністром фінансів Олафом Шольцем, міністром закордонних справ Гайко Маасом та іншими членами уряду.

. За словами представника Кабміну Німеччини Штеффана Зайберта, канцлерка Ангела Меркель вже обговорила цю інформацію з міністром фінансів Олафом Шольцем, міністром закордонних справ Гайко Маасом та іншими членами уряду. У повідомленні також мовиться, що дружина Навального Юлія і лікарі були проінформовані про результати дослідження.

Німецька влада також направила офіційний запит до Росії з вимогою надати пояснення і планує звернутися до Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Також російського посла вже викликали "на килим" в МЗС Німеччини.

Що про висновки німецького уряду кажуть у Кремлі

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що німецький уряд не інформував Росію про ці результати дослідження.

Ба більше, представник Путіна каже, що згідно з даними російських лабораторій, в організмі Навального взагалі не виявили отрути. А не вірити російським дослідникам, мовляв, в Кремлі не можуть.

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У Києві напали на нардепа Полякова

Інцидент трапився приблизно о 5 ранку на вулиці Богдана Хмельницького. Поляков сам про все розповів – спершу у медпункті, куди звернувся по допомогу, а потім правоохоронцям.

За словами нардепа, невідомий завдав йому декілька ударів у груди. Зараз він почувається добре. У медпункті надали йому всю необхідну допомогу та вирішили не госпіталізовувати. Більше того, напад не завадив парламентарю прийти на засідання Ради.

Зрештою правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. Той каже, що був учасником конфлікту з незнайомцем. Сам Поляков заявив, що наразі нікого не підозрює в нападі на себе та хоче почути версію слідства.

У поліції Києва, зі свого боку, відкрили кримінальне провадження за фактом нападу. Якщо вину імовірного нападника на Полякова доведуть, йому загрожує:

штраф у розмірі 850 гривень,

або до 200 годин громадських робіт,

або виправні роботи на строк до року.

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Масштабні пожежі на Харківщині

У Харківський області спалахнули дві великі пожежі – у Чугуївському та Дворічанському районах.

Докладніше про займання під Чугуєвим

У Чугуївському районі загорілися очерет, трава та хвойна підстилка. Загальна площа займання становить щонайменше 10 гектарів. Смог від пожежі вже дістався до Харкова.

До боротьби з вогнем залучили особовий склад ДСНС, техніку Міноборони та навіть авіацію з пожежним потягом. Водночас у місцевих телеграм-каналах кажуть, що пожежа сталася після навчань на військовому полігоні. Жителям Башкирівки повідомили про можливу евакуацію.

Масштабна пожежа під Чугуєвим на Харківщині: дивіться відео 24 каналу

Що трапилося у Дворічанському районі.

Тут горить хвойний ліс площею у приблизно 80 гектарів. Через пориви вітру полум'я почало перекидатись на верхівки дерев і на будинки в селі Горобівка, що межує з лісом.

Наразі відомо, що село повністю знищив вогонь. Звідти вже почали евакуювати людей. Для цього залучили спеціальні автобуси.



Пожежа в Дворічанському районі Харківщини / Фото ДСНС



Через пожежу в селі Горобівка згоріли вже 8 житлових будинків / Фото ДСНС

Реакція місцевої влади та Києва

Спершу голова обласної державної адміністрації Олександр Кучер заявив, що тримає ситуацію з лісовими пожежами на особистому контролі.

У цей самий день з робочим візитом у Харківській області перебував Президент України Володимир Зеленський. Через пожежі він не зміг взяти участі в традиційному представлені кандидатів на місцевих виборах.

Зеленський зібрав термінову нараду, Під час заходу президенту повідомили, що для гасіння й локалізації вогню задіяно необхідну кількість техніки й особового складу.

Натомість Зеленський наголосив, що повинен отримувати оперативну інформацію щодо пожеж і триматиме ситуацію на контролі. Він також виступив з вимогою швидких реакцій на подібні події, а в разі потреби – організації евакуації всіх людей.

Слід думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації й гасіння. Також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз,

– зауважив український президент.

Які причини пожеж

В ОПУ розповіли, що попередніми причинами пожеж можуть бути загоряння сміття. На ліс вогонь буцімто перекинувся вже пізніше через сильні вітри.

Втім правоохоронні органи не виключають, що це міг бути й умисний підпал. Через пожежу в Чугуївському районі поліція навіть відкрила кримінальну справу про умисне знищення майна.

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"200 екстремістів з України" розхитали Білорусь: черговий шедевр від Лаврова

Що заявив Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 українських екстремістів". На його думку, їх раніше нібито готували в Україні для протестів у Білорусі. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з головою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм.

За словами Лаврова, в нього є підтверджена інформація від російських спецслужб про участь українських націоналістів у протестах в Білорусі.

Там є і "тризуб Степана Бандери", є і С14, "Національний корпус", "Правий сектор". Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій в Мінську та інших містах Білорусі,

– наголосив представник Кремля.

Він також додав, що цими людьми начебто вже займаються спецслужби.

Як на ці слова відреагували в Білорусі

Очільник МЗС країни Володимир Макей заявив, що в Білорусі не дозволили реалізувати "український сценарій кольорової революції".

Він додав, що зараз у Білорусі спостерігається "певне політичне протистояння, але рівень напруження значно нижчий".

Також Макей подякував Росії за "витриману, грамотну, чітку реакцію" на події у Білорусі.

Зверніть увагу! Раніше Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що українські активісти нібито підбурюють білорусів до масових протестів. На його думку, за цим стоять спецслужби Заходу. Реакція України Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав інформацію про "екстремістів" маячнею та плодом хворобливої фантазії. Дипломат наголосив, що Україна не веде жодної підривної діяльності проти Білорусі. Водночас Росія навпаки заявила, що вже направила своїх "фахівців" до Білорусі. Намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів – це дешевий і програшний трюк,

– зазначив Кулеба.

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Лебедина пісня монети в 25 копійок

Національний банк виводить з обігу монети номіналом у 25 копійок. З 1 жовтня цими монетами не можна буде оплачувати товари та послуги.

Що кажуть у НБУ про 25 копійок

Після 1 жовтня такі моменти можна здавати в банки та обмінювати на банкноти протягом трьох наступних років.

Необхідність вилучення з обігу монет номіналом у 25 копійок пояснили в НБУ тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

В НБУ запевняють, що виведення з обігу монет номіналом у 25 копійок не вплине на інфляцію в Україну.

Банкноти старих зразків теж виводять з обігу

Окрім того, Національний банк виводить з обігу банкноти старих зразків. З 1 жовтня банкноти, які друкувалися до 2003 року, перестають бути платіжним засобом.

Таких банкнот зараз менше 2% від загальної кількості. Ними практично не користуються. Ми вважаємо, що українці не відчують якихось незручностей,

– впевнений Шабан.



Де можна обміняти монети і паперові гроші старих зразків / Інфографіка НБУ