Головні новини 26 липня: Кравчук у реанімації, на Донбасі загострення

Леонід Кравчук перебуває в реанімації після операції на серці. На Донбасі зазнали поранень 7 українських бійців: їх прицільно обстріляли окупанти. Літак "Белавії" подав сигнал лиха і здійснив аварійну посадку. Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генпрокурорки Ірини Венедіктової. Такими були головні новини України і світу за 26 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Потужний обстріл на Донбасі

Джерело: штаб ООС

Бойовики пообіді 26 липня обстріляли позиції українських військових. Завдавали удари навмисне, оскільки вели прицільний вогонь. Сталася атака у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Гатили бойовики із забороненого мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

Внаслідок такого цинічного порушення режиму тиші постраждали 7 військових:

четверо українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень,

троє – бойових травм.

Один із поранених перебуває у важкому стані, ще один – у стані середньої тяжкості. Інші п'ятеро у задовільному стані здоров'я.

У ТКГ повідомили, що вже надіслали в ОБСЄ письмову ноту щодо грубого порушення режиму тиші на Донбасі. Українська сторона оперативно вжила заходів щодо негайного припинення вогню з боку противника.

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Кравчук уже місяць перебуває у реанімації

Джерело: 24 канал

Наприкінці червня першому президенту України і голові української делегації у ТКГ Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці. Відтоді, а це 29 червня, він перебуває у реанімації. Як розповіла 24 каналу помічниця Леоніда Кравчука, він підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Наразі інших подробиць про стан здоров'я першого українського президента та голови української делегації у Тристоронній контактній групі немає.

Зверніть увагу! Поки Леонід Кравчук відновлюється після операції на серці, засідання Тристоронньої контактної групи тривають. Лідера української делегації на них замінює Олексій Резніков.

Літак з Білорусі подав сигнал лиха

Джерело: Zerkalo

Літак білоруських авіаліній Belavia раптово посеред маршруту почав подавати сигнал лиха і запросив екстрену посадку. Борт прямував із Мінська до турецької Анталії. На борту перебували понад 180 пасажирів та 7 членів екіпажу.

Спершу лайнер мав здійснити екстрену посадку у Воронежі, однак згодом різко змінив напрям і полетів до Москви. Приблизно об 11:50 (за київським часом) літак приземлився у "Домодєдово".

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Причини екстреної посадки

Коли у літаку спрацював датчик несправності, лайнер терміново змінив напрямок у бік Москви.

Замість звичної висоти (10000 метрів), літак спустився до рівня 2500 метрів.

Швидкість лайнера також суттєво сповільнилася: від 800 кілометрів за годину до 450 – 540 кілометрів за годину.

За даними ЗМІ, причиною екстреної посадки стало критичне перегрівання палива у двигуні.

Водночас інші джерела повідомили, що у літака відмовив один з двигунів.

Літак був порівняно новим: у компанії зазначили, що судно з бортовим номером EW-455PA з'явилося у Belavia всього 5 років тому. До того його ніде не використовували.

Заступник Венедіктової заявив про тиск і звільнення

Джерело: юридична компанія "Міллер"

Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генпрокурорки Ірини Венедіктової. Як повідомили юристи, які представляють його інтереси, посадовцеві в Офісі генпрокурора створили надто складні умови роботи.

Пресслужба юридичної компанії "Міллер" повідомила, що на Мамедова тиснуть. Окрім того, йому заважають виконувати свої посадові обов'язки.



Мамедов заявляє про тиск в Офісі генпрокурора / Фото з сайту ОГ

Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого клієнта. Саме тому Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури ухвалив рішення про відставку,

– йдеться у повідомленні.

Третій день Олімпіади: Україна без жодної медалі

Джерело: 24 канал

На Олімпійських іграх у Токіо 26 липня відбувся третій змагальний день. Коротко переповімо найголовніші події української збірної.

Для України цей олімпійський день почався із поразки Ольги Харлан. Фехтувальниця в 1/16 фіналу поступилась 25-річній китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15. Харлан вперше повертається додому з Олімпійських ігор без нагород.



Як відреагувала Ольга Харлан на свою поразку / Зображення 24 каналу