Головні новини 26 липня: Кравчук у реанімації, на Донбасі загострення
Джерело:24 канал
Леонід Кравчук перебуває в реанімації після операції на серці. На Донбасі зазнали поранень 7 українських бійців: їх прицільно обстріляли окупанти. Літак "Белавії" подав сигнал лиха і здійснив аварійну посадку. Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генпрокурорки Ірини Венедіктової. Такими були головні новини України і світу за 26 липня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Потужний обстріл на Донбасі
Джерело: штаб ООС
Бойовики пообіді 26 липня обстріляли позиції українських військових. Завдавали удари навмисне, оскільки вели прицільний вогонь. Сталася атака у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Гатили бойовики із забороненого мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.
Внаслідок такого цинічного порушення режиму тиші постраждали 7 військових:
- четверо українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень,
- троє – бойових травм.
Один із поранених перебуває у важкому стані, ще один – у стані середньої тяжкості. Інші п'ятеро у задовільному стані здоров'я.Важливо! У ТКГ повідомили, що вже надіслали в ОБСЄ письмову ноту щодо грубого порушення режиму тиші на Донбасі. Українська сторона оперативно вжила заходів щодо негайного припинення вогню з боку противника.
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Кравчук уже місяць перебуває у реанімації
Джерело: 24 канал
Наприкінці червня першому президенту України і голові української делегації у ТКГ Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці. Відтоді, а це 29 червня, він перебуває у реанімації. Як розповіла 24 каналу помічниця Леоніда Кравчука, він підключений до апарату штучної вентиляції легень.
Наразі інших подробиць про стан здоров'я першого українського президента та голови української делегації у Тристоронній контактній групі немає.
Зверніть увагу! Поки Леонід Кравчук відновлюється після операції на серці, засідання Тристоронньої контактної групи тривають. Лідера української делегації на них замінює Олексій Резніков.
Літак з Білорусі подав сигнал лиха
Джерело: Zerkalo
Літак білоруських авіаліній Belavia раптово посеред маршруту почав подавати сигнал лиха і запросив екстрену посадку. Борт прямував із Мінська до турецької Анталії. На борту перебували понад 180 пасажирів та 7 членів екіпажу.
Спершу лайнер мав здійснити екстрену посадку у Воронежі, однак згодом різко змінив напрям і полетів до Москви. Приблизно об 11:50 (за київським часом) літак приземлився у "Домодєдово".
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Причини екстреної посадки
- Коли у літаку спрацював датчик несправності, лайнер терміново змінив напрямок у бік Москви.
- Замість звичної висоти (10000 метрів), літак спустився до рівня 2500 метрів.
- Швидкість лайнера також суттєво сповільнилася: від 800 кілометрів за годину до 450 – 540 кілометрів за годину.
- За даними ЗМІ, причиною екстреної посадки стало критичне перегрівання палива у двигуні.
- Водночас інші джерела повідомили, що у літака відмовив один з двигунів.
Літак був порівняно новим: у компанії зазначили, що судно з бортовим номером EW-455PA з'явилося у Belavia всього 5 років тому. До того його ніде не використовували.
Заступник Венедіктової заявив про тиск і звільнення
Джерело: юридична компанія "Міллер"
Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генпрокурорки Ірини Венедіктової. Як повідомили юристи, які представляють його інтереси, посадовцеві в Офісі генпрокурора створили надто складні умови роботи.
Пресслужба юридичної компанії "Міллер" повідомила, що на Мамедова тиснуть. Окрім того, йому заважають виконувати свої посадові обов'язки.
Мамедов заявляє про тиск в Офісі генпрокурора / Фото з сайту ОГ
Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого клієнта. Саме тому Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури ухвалив рішення про відставку,
– йдеться у повідомленні.
Третій день Олімпіади: Україна без жодної медалі
Джерело: 24 канал
На Олімпійських іграх у Токіо 26 липня відбувся третій змагальний день. Коротко переповімо найголовніші події української збірної.
- Для України цей олімпійський день почався із поразки Ольги Харлан. Фехтувальниця в 1/16 фіналу поступилась 25-річній китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15. Харлан вперше повертається додому з Олімпійських ігор без нагород.
Як відреагувала Ольга Харлан на свою поразку / Зображення 24 каналу
- Дебютантка Олімпійських ігор 20-річна Каміла Конотоп також не змогла здобути нагороду. Українська важкоатлетка посіла 5 місце у ваговій категорії до 55 кілограмів.
- Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики також поїде додому без медалей. Українці посіли тільки 7 місце у командному багатоборстві.
- Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна з боями перемогла австралійку Айлу Томлянович. Світоліна програла перший сет, але дотиснула суперницю. В 1/8 фіналу Еліна зіграє проти Марії Саккарі з Греції. Матч відбудеться 27 липня.
- Відтак Україна вперше завершила день на Олімпіаді-2020 без медалей.