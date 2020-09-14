Кабінет Міністрів затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік. Внучка Вітольда Фокіна розповіла, як "забронювала" діду місце у ТКГ. Кернес пішов на лікарняний: ЗМІ пишуть, що у нього тяжка форма COVID-19. Богдана допитали в ДБР. Лукашенко і Путін зустрілися в Сочі. Такими були головні новини 14 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 14 вересня:

Кабмін затвердив проєкт держбюджету

З важливого Місцеві вибори в часи пандемії: які карантинні заходи діятимуть на дільницях

Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік. Вже у п’ятницю, 18 вересня, документ розглядатимуть парламентарі.

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав головні показники бюджету.

Дефіцит бюджету пропонується встановити на рівні 270 мільярдів гривень. Це на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

Зростання доходів прогнозується на рівні 9,4%, а видатків – на 5,1%.

За словами Марченка, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня – до 6,5 тисяч гривень. У Мінфіні переконані, що це не матиме суттєвого впливу на інфляцію.

Що відомо про інші показники бюджету:

Фінансування освіти – Марченко анонсував зростання зарплати в освітян. Окрім того, Мінфін передбачив 1 мільярд гривень на запобігання поширенню коронавірусу в закладах освіти.

– Марченко анонсував зростання зарплати в освітян. Окрім того, Мінфін передбачив 1 мільярд гривень на запобігання поширенню коронавірусу в закладах освіти. Фінансування охорони здоров’я – витрати можуть збільшити на 27 мільярдів гривень для збільшення зарплат медикам, закупівлю вакцини від коронавірусу, придбання обладнання для опорних лікарень, розвиток екстреної медичної допомоги.

– витрати можуть збільшити на 27 мільярдів гривень для збільшення зарплат медикам, закупівлю вакцини від коронавірусу, придбання обладнання для опорних лікарень, розвиток екстреної медичної допомоги. Фінансування оборонної сфери – у 2021 році на грошове забезпечення військовослужбовців пропонується спрямувати 131 мільйон гривень.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

Більше про те, що передбачає держбюджет на 2021 рік – у матеріалі 24 каналу.

Скандал з Фокіною

Детальніше Андрюші потрібна була допомога, – Фокіна розповіла, як познайомила діда з Єрмаком

Внучка першого заступника глави української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна, Марія, відзначилася скандальною заявою. Жінка, яка є відомою світською левицею, сказала, що є подругою дитинства очільника Офісу Президента Андрія Єрмака та познайомила того зі своїм дідом. Мовляв, після цього Вітольду Фокіну запропонували важливу посаду у ТКГ.

Я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим (роботою в ТКГ – 24 канал),

– заявила Марія Фокіна.

Вона також назвала Єрмака "Андрюшею" та поскаржилася, що той потребував допомоги "у цій ситуації". За словами Фокіної, Єрмак та її дід можуть зупинити війну на Донбасі.

Як на заяви онуки відреагував сам Фокін

Він сказав, що не пам’ятає, як саме відбувалося його знайомство з Єрмаком, бо це було кілька років тому.

Він додав, що та зустріч була єдиною, а до свого призначенням в ТКГ він з главою Офісу Президента більше не бачився.

Фокін також вступився за внучку. Сказав, що вона в праві робити будь-які заяви, бо є дорослою і самостійною людиною. Обговорювати її слова чи її саму він зі ЗМІ не збирається.

Хто така Маша Фокіна:

Окрім того, що вона – внучка першого українського прем’єра і першого заступника глави української делегації в ТКГ, Фокіна ще світська левиця.

Вона позиціює себе, як співачку, а в 2020 році запустила бренд одягу разом з дизайнеркою Юлією Рудницькою.

Маша Фокіна й до останнього скандального інтерв’ю згадувала про свого діда. Зокрема, зазначала, що саме він вплинув на її бачення соціально-політичного життя.

Зауважимо, що Вітольд Фокін за час свого перебування на посаді у ТКГ зробив кілька заяв, що не були позитивно сприйняті у суспільстві. Так він виступає за амністію бойовиків на Донбасі, намагався виправдати Росію за анексію Криму. А от його онука, до слова, була хорошою подругою відомої "регіоналки" Ірини Бережної, що трагічно загинула на хорватському курорті у 2017 році. Остання була відома своїми антиукраїнськими публікаціями в соцмережах та регулярними виступами на російському телебаченні.

Кернес на лікарняному

Тим часом Коронавірус виявили у голів Миколаївської ОДА та облради Житомира

Українські ЗМІ повідомили, що Геннадій Кернес впав у кому. Мовляв, у нього тяжка форма COVID-19 та двостороннє запалення легень. Мера Харкова госпіталізували до лікарні, а його обов’язки виконує секретар міськради Олександр Новак.

Востаннє Кернеса бачили на публіці ще в серпні, на святкуванні дня міста – 23 серпня. Згодом на початку вересня вже ходили чутки про те, що політик інфікувався коронавірусом, але це заперечували у його пресслужбі.

Тепер же у Харківській міськраді підтвердили: Кернес і справді на лікарняному, але, що з ним – не сказали та послалися на лікарську таємницю. Водночас у мерії гостро відреагували на інформацію про те, що він нібито впав у кому.

Геннадій Кернес не перебуває в комі, а поширена неправдива інформація пов’язана з загостренням амбіцій у не особливо вдалих політиків. Геннадій Кернес дійсно перебуває на лікарняному, але при цьому мер повністю контролює ситуацію в місті,

– мовиться у повідомленні Харківської міськради.

Що відомо про Геннадія Кернеса: коротко

Йому 61 рік, на посаді мера Харкова він перебуває понад 10 років.

У політиці Кернес від початку нульових: у 2002 році вперше був обраний секретарем міської ради більшістю депутатського корпусу, але згодом його з цього поста звільнили. На нього він повернувся у 2006 році.

У тому ж 2006 році фінансував передвиборчу кампанію кандидата на посаду міського голови Михайла Добкіна й фактично очолював його передвиборчий штаб. Саме в цей час Добкін і Кернес стають відомі зйомками передвиборчого агітаційного ролика, де лунають такі слова: "Міша, у тєбя скучноє ліцо, тєбє нікто дєнєг нє даст".

Був активним членом "Партії Регіонів", очолював Харківську міську організацію політсили.

У 2014 році на Кернеса скоїли замах. Під час велопрогулянки у нього стріляли. Його лікування відбувалося в Ізраїлі.

Після цього Кернес з’являється на публіці в інвалідному візку.

Богдана допитали в ДБР

Це цікаво Кравчук про обстріли на Донбасі: Поки люди зі зброєю стоять один проти одного – все можливе

Колишнього голову Офісу Президента Андрія Богдана допитали у ДБР. Розпитували його про контакти українських посадовців з російською владою. Річ у тім, що нещодавно Богдан дав скандальне інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, під час якого, зокрема, сказав, що операція українських спецслужб щодо вагнерівців правдива.

Слідчий Державного бюро розслідувань допитав Богдана як свідка щодо відомих йому обставин можливих контактів українських посадовців з російськими органами влади, про які він розповів Гордону.

Метою допиту було з’ясування наявних у свідка правдивих даних та підтвердження здійснення українськими посадовцями можливих протиправних дій на користь іншої держави,

– зазначили у ДБР.

Богдан заявив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадовців він дізнався з відкритих джерел і ЗМІ.

Колишній очільник ОП не розуміє причини, чому його викликали у ДБР. Адже та справа, про яку йдеться у повідомленні, була сформована ще 19 серпня. Тоді інтерв’ю не було навіть у планах.

Він вважає такий крок способом залякати його. Мовляв, його будуть переслідувати кримінальними справами. Та додав, що вимагатиме у слідчих пояснень щодо цього. Як юрист він розуміє свої обов’язки та права.

Окрім того, Богдан потеревенив із журналістами та відповів на їхні запитання.

Більш детально про це читайте у матеріалі 24 каналу.

Зустріч Лукашенка і Путіна в Сочі

До теми Зустріч Лукашенка та Путіна, стан Колеснікової: що відбувається у Білорусі 14 вересня

Поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко та очільник Кремля Володимир Путін зустрілися 14 вересня у російському Сочі. Лідери країн обговорили низку важливих питань.

Цікаво, що переговори Лукашенка та Путіна відбувалися у форматі тет-а-тет.

У Кремлі заявили, що ні підписання документів, ні спільної пресконференції за підсумками переговорів не заплановано. Зустріч тривала 4 години та 20 хвилин.

Раніше Лукашенко наголошував, що під час зустрічі з Путіним хоче вирішити "наболілі питання", а протягом останнього часу між сторонами ведуться інтенсивні переговори.

Ось що по завершенню перемовин сказав Путін:

"Ми розглядаємо Білорусь, як найближчого союзника".

"Білоруси самі, без підказок ззовні повинні розібратися в ситуації, що склалася в країні".

"Росія залишається найбільшим інвестором в білоруську економіку".

"Знаємо про пропозицію розпочати роботу по конституції Білорусі, вважаю це логічним і своєчасним".

"Росія надасть Білорусі кредит у 1,5 мільярдів доларів".

"Білорусь буде першою країною, яка отримає російську вакцину проти COVID-19".

Зустріч Путіна з Лукашенком вже розкритикувала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона наголосила, що усі домовленості з Лукашенком в Сочі не матимуть жодної законної сили, оскільки той – нелегітимний президент. За її словами, всі договори підписані з ним будуть переглянуті новою владою.