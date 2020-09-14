Білоруси продовжують протестувати проти несправедливих виборів президента та насилля зі сторони силовиків. Студенти формують ланцюги солідарності, страйкують підприємства. Триває це вже понад місяць.

Про те, що відбувалося впродовж 37-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Зустріч Лукашенка та Путіна у Сочі

У російському місті Сочі 14 вересня відбулася зустріч Президентів Білорусі та Росії. На ній вони обговорили низку важливих питань.

Серед головних тез зустрічі:

Росія надасть Білорусі кредит у 1,5 мільярдів доларів. Куди підуть гроші наразі невідомо.

Білорусь буде першою країною, яка отримає російську вакцину проти COVID-19.

Лукашенко наголосив, що нещодавні події показали, треба тісніше триматися з нашим братом.



Зустріч Лукашенка і Путіна у Сочі / Фото "Пул Первого"

Реакція Тихановської

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розкритикувала Володимира Путіна через те, що той зустрічається з Лукашенком.

Вона наголосила, що усі домовленості з Лукашенком в Сочі не матимуть жодної законної сили, оскільки той нелегітимний президент. За її словами, всі договори підписані з ним будуть переглянуті новою владою.

У Білорусі погрожують забирати дітей із сімей за участь у мітингах

Генпрокуратура Білорусі заявила, що батькам, які беруть на мітинги своїх дітей, загрожує адміністративна відповідальність. Мовиться навіть про вилучення дітей із сім'ї.

За словами представника Генеральної прокуратури, якщо в акції візьме участь підліток старше 16 років, він може бути оштрафований. І якщо дитина на мітингу молодша за цей вік, батьки можуть нести адміністративну відповідальність.

Міністерство внутрішніх справ визнало хакерські атаки

У МВС заявили, що хакери продовжують атакувати сайти білоруських міністерств. Цього разу дісталося сайту міністерства з податків і зборів. Наразі портал працює у звичному режимі, а у сервісах немає несправностей.

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Опозиціонерка Марія Колеснікова має проблеми зі здоров'ям

Адвокатка Марії Колеснікової Людмила Казак відвідала опозиціонерку у СІЗО. Вона повідомила, що алергія Колеснікової загострилася.

У Марії алергія на пил, можливо, через не дуже свіжі матраци, подушки та постільну білизну. Сильний кашель, закладеність носа, набряк носоглотки, свербіж в очах. Медична допомога надається, але ми написали заяву на ім'я начальника колонії щодо зміни обладнання та забезпечення передачі ліків,

– зазначила адвокатка.

Що відомо про затримання Колесникової

Колесникова входить до Координаційної ради білоруської опозиції.

8 вересня жінка загадково зникла. Фактично добу її рідні та соратники не знали, де перебуває опозиціонерка.

Згодом стало відомо, що Колесникову намагалися силоміць вивезти з Білорусі. Однак на кордоні з Україною жінка порвала свій паспорт.

Спершу Колесникову утримували у Мозирському прикордонному загоні, згодом її перевели в СІЗО у Мінську. Зараз жінку утримують у СІЗО "Жодіно".

Затримання ще одного члена Координаційної ради

У Білорусі затримали ще одного члена Координаційної ради – адвоката Костянтина Тітова. Обставини затримання не уточнюються, але друзі кажуть, що затримання відбулося до "Маршу героїв" 13 вересня. Його ім'я серед затриманих у колонії №8 міста Жодіно.

Страйк медиків у Мінську

Медики мінського Науково-практичного центру хірургії, трансплантології та гематології вийшли на акцію солідарності.

В руках вони тримали халати, на халатах написані імена лікарів, яких затримали вчора на марші: Владислав Загора, Станіслав Соловей, Олександр Морозов, Ольга Садовська, Антон Блатун.

Страйк медиків у Мінську / Фото TUT.BY

Протести в Білорусі: основне