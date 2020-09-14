Зустріч Лукашенка та Путіна, стан Колеснікової: що відбувається у Білорусі 14 вересня
Білоруси продовжують протестувати проти несправедливих виборів президента та насилля зі сторони силовиків. Студенти формують ланцюги солідарності, страйкують підприємства. Триває це вже понад місяць.
Про те, що відбувалося впродовж 37-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Зустріч Лукашенка та Путіна у Сочі
У російському місті Сочі 14 вересня відбулася зустріч Президентів Білорусі та Росії. На ній вони обговорили низку важливих питань.
Серед головних тез зустрічі:
- Росія надасть Білорусі кредит у 1,5 мільярдів доларів. Куди підуть гроші наразі невідомо.
- Білорусь буде першою країною, яка отримає російську вакцину проти COVID-19.
- Лукашенко наголосив, що нещодавні події показали, треба тісніше триматися з нашим братом.
Зустріч Лукашенка і Путіна у Сочі / Фото "Пул Первого"
Реакція Тихановської
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розкритикувала Володимира Путіна через те, що той зустрічається з Лукашенком.
Вона наголосила, що усі домовленості з Лукашенком в Сочі не матимуть жодної законної сили, оскільки той нелегітимний президент. За її словами, всі договори підписані з ним будуть переглянуті новою владою.
У Білорусі погрожують забирати дітей із сімей за участь у мітингах
Генпрокуратура Білорусі заявила, що батькам, які беруть на мітинги своїх дітей, загрожує адміністративна відповідальність. Мовиться навіть про вилучення дітей із сім'ї.
За словами представника Генеральної прокуратури, якщо в акції візьме участь підліток старше 16 років, він може бути оштрафований. І якщо дитина на мітингу молодша за цей вік, батьки можуть нести адміністративну відповідальність.
Міністерство внутрішніх справ визнало хакерські атаки
У МВС заявили, що хакери продовжують атакувати сайти білоруських міністерств. Цього разу дісталося сайту міністерства з податків і зборів. Наразі портал працює у звичному режимі, а у сервісах немає несправностей.
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Опозиціонерка Марія Колеснікова має проблеми зі здоров'ям
Адвокатка Марії Колеснікової Людмила Казак відвідала опозиціонерку у СІЗО. Вона повідомила, що алергія Колеснікової загострилася.
У Марії алергія на пил, можливо, через не дуже свіжі матраци, подушки та постільну білизну. Сильний кашель, закладеність носа, набряк носоглотки, свербіж в очах. Медична допомога надається, але ми написали заяву на ім'я начальника колонії щодо зміни обладнання та забезпечення передачі ліків,
– зазначила адвокатка.
Що відомо про затримання Колесникової
- Колесникова входить до Координаційної ради білоруської опозиції.
- 8 вересня жінка загадково зникла. Фактично добу її рідні та соратники не знали, де перебуває опозиціонерка.
- Згодом стало відомо, що Колесникову намагалися силоміць вивезти з Білорусі. Однак на кордоні з Україною жінка порвала свій паспорт.
- Спершу Колесникову утримували у Мозирському прикордонному загоні, згодом її перевели в СІЗО у Мінську. Зараз жінку утримують у СІЗО "Жодіно".
Затримання ще одного члена Координаційної ради
У Білорусі затримали ще одного члена Координаційної ради – адвоката Костянтина Тітова. Обставини затримання не уточнюються, але друзі кажуть, що затримання відбулося до "Маршу героїв" 13 вересня. Його ім'я серед затриманих у колонії №8 міста Жодіно.
Страйк медиків у Мінську
Медики мінського Науково-практичного центру хірургії, трансплантології та гематології вийшли на акцію солідарності.
В руках вони тримали халати, на халатах написані імена лікарів, яких затримали вчора на марші: Владислав Загора, Станіслав Соловей, Олександр Морозов, Ольга Садовська, Антон Блатун.
Страйк медиків у Мінську / Фото TUT.BY
Протести в Білорусі: основне
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.
- Від 11 серпня у країні триває загальнонаціональний страйк.