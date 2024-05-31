Удар по багатоповерхівці в Харкові, атака на Київ, вибухи в Росії: хронологія 828 дня війни

Війна Росії проти України продовжується й останній день весни почався для українців неспокійно. На початку доби ворог здійснив терористичний обстріл Харкова, атакував Київ ракетою та запускав "Шахеди". Також окупанти продовжують тиснути на фронті, однак ЗСУ роблять усе можливе, щоб завадити просуванню ворога. Зокрема на території агресора теж було "спекотно".

Україна продовжує боротися з російськими загарбниками в зоні бойових дій та в інформаційному полі. Що відбувалося сьогодні, 31 травня, на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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