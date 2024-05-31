Удар по багатоповерхівці в Харкові, атака на Київ, вибухи в Росії: хронологія 828 дня війни
Війна Росії проти України продовжується й останній день весни почався для українців неспокійно. На початку доби ворог здійснив терористичний обстріл Харкова, атакував Київ ракетою та запускав "Шахеди". Також окупанти продовжують тиснути на фронті, однак ЗСУ роблять усе можливе, щоб завадити просуванню ворога. Зокрема на території агресора теж було "спекотно".
Україна продовжує боротися з російськими загарбниками в зоні бойових дій та в інформаційному полі. Що відбувалося сьогодні, 31 травня, на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Близько 5 ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про швидкісні цілі на Київ, приблизно через 10 хвилин після оголошення небезпеки там пролунали вибухи. Відбій загрози оголосили о 05:16. У КМВА повідомили, що ворог, попередньо, застосував крилаті ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені. Тип та кількість застосованого ворогом озброєння нададуть Повітряні Сили, За наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби. Попередньо, минулося без жертв. Однак ця інформація уточнюється. Спершу Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що станом на 02:09 31 травня відомо про 3 загиблих та 16 постраждалих. Через півтори години мер міста Ігор Терехов заявив, що кількість постраждалих зросла до 23. Серед постраждалих – медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху, Увечері 30 травня окупанти вкотре запусти дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в частині областей оголосили повітряну тривогу. Зокрема загроза була і для Києва – там по ворожому дрону працювали сили ППО. Відбій загрози оголосили приблизно о 03:33. Пізно ввечері 30 травня та вночі 31 травня російські загарбники вкотре обстріляли Харків. Згодом стало відомо, що було влучання у багатоповерховий будинок. Ворог застосував тактику подвійного удару – коли на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці. Серед поранених є медик екстреної медичної допомоги та дві 12-річні дитини, пошкоджене авто швидкої. Попередньо, окупанти вдарили ракетами С-300.
Втрати ворога
У Краснодарському краї після вибухів спалахнула пожежа в порту
Росія запустила по Києву ракету
– сказали в КМВА.
Є загиблі та поранені: кількість постраждалих у Харкові
– сказав він.
Окупанти запускали "Шахеди": в регіонах працювала ППО
Росіяни ввечері обстріляли Харків: є влучання в будинок, виникла пожежа
Близько 5 ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про швидкісні цілі на Київ, приблизно через 10 хвилин після оголошення небезпеки там пролунали вибухи. Відбій загрози оголосили о 05:16.
У КМВА повідомили, що ворог, попередньо, застосував крилаті ракети.
Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені. Тип та кількість застосованого ворогом озброєння нададуть Повітряні Сили,
За наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.
Попередньо, минулося без жертв. Однак ця інформація уточнюється.
Спершу Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що станом на 02:09 31 травня відомо про 3 загиблих та 16 постраждалих.
Через півтори години мер міста Ігор Терехов заявив, що кількість постраждалих зросла до 23.
Серед постраждалих – медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху,
Увечері 30 травня окупанти вкотре запусти дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в частині областей оголосили повітряну тривогу.
Зокрема загроза була і для Києва – там по ворожому дрону працювали сили ППО.
Відбій загрози оголосили приблизно о 03:33.
Пізно ввечері 30 травня та вночі 31 травня російські загарбники вкотре обстріляли Харків. Згодом стало відомо, що було влучання у багатоповерховий будинок.
Ворог застосував тактику подвійного удару – коли на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці. Серед поранених є медик екстреної медичної допомоги та дві 12-річні дитини, пошкоджене авто швидкої.
Попередньо, окупанти вдарили ракетами С-300.