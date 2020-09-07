Загинув військовий, який напередодні підірвався в автомобілі на Донбасі. В Офісі Президента відреагували на обстріли бойовиків. У Кремлі також висловились щодо останніх подій. Олексія Навального вивели з коми. У Білорусі викрали опозиціонерку Марію Колеснікову. Такими були головні новини 7 вересня в Україні й світі.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Смерть пораненого військового

Детально Підрив українських воїнів на Донбасі: в лікарні помер один із поранених

У районі Новгородського на Донеччині 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. У результаті два військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранень.

На жаль, один із них 7 вересня помер у лікарні. Військовий перебував у реанімації.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родині та близьким загиблого воїна

Що відбулось 6 вересня у зоні проведення ООС

Проросійські бойовики на Донбасі вперше за 42 дні перемир'я двічі прицільно обстріляли позиції ООС. У результаті обстрілів загинув один український воїн з Прикарпаття Тарас Кубійович. Крім того, ще один військовий отримав поранення.

Бойовики спочатку відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил біля Красногорівки. Згодом окупанти здійснили другий обстріл по позиціях ЗСУ. В результаті обстрілу неподалік Причепилівки, що на Луганщині, і загинув військовий.

Двоє українських військових на Донбасі під Верхньоторецьким потрапили на мінне поле противника через пожежу. Відірвавшись від решти особового складу, обоє воїнів підірвалися на вибухівці й загинули.

Інша група військових підірвалась біля Новгородського. Поранення отримали двоє бійців. Один з них помер 7 вересня.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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Реакція Офісу Президента на обстріли бойовиків

Україна розглядає два обстріли, які відбулись на Донбасі, як два окремі випадки з метою провокації. Також в Офісі Президента закликають Москву вплинути на незаконні збройні формування, аби зберегти перемир'я.

Ми вимагаємо від Росії втрутитись в ситуацію і вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань в Донецькій та Луганській областях з метою збереження режиму припинення вогню,

– повідомили в ОПУ.

Як зазначили в Офісі Президента, Володимир Зеленський вкрай занепокоєний напруженням ситуації на Донбасі.

"Протягом 41 дня режиму всеохопного та стійкого припинення вогню не було жодної бойової втрати серед українських військових. Це перемир'я показало, що це правильний крок до досягнення миру на Донбасі", – повідомили у пресслужбі глави держави.

Що кажуть у Кремлі

У Кремлі заявили про стурбованість через загострення ситуації на лінії зіткнення на Донбасі. Росія начебто наполягає на продовженні режиму припинення вогню. Ба більше, у Москві кажуть, що роблять для цього все можливе.

Росія робила і буде робити все можливе, щоб використовувати свій вплив як країни-посередника для деескалації того спалаху, який, на жаль, виник,

– зазначив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Важливо! Пєсков не уточнив, чи планує Росія у зв’язку з цією ситуацією контактувати з Україною.

Навальний вийшов з коми

До теми Отруєння Навального: у Росії оприлюднили нову версію та розповіли про перебіг досліджень

Російського опозиціонера Олексія Навального, який лікується в Берліні, поступово вивели з штучної коми. Також лікарі клініки "Шаріте" зазначили, що стан опозиціонера суттєво покращився. Політик реагує на присутніх. Проте медики ще не можуть відповісти на питання: які зміни стались з організмом їхнього пацієнта. Лікарі кажуть, що для будь-яких прогнозів поки зарано.

У "Шаріте" Навальний перебуває з 22 серпня

Зазначимо, що літак з Навальним прибув до Берліна 22 серпня. Опозиціонера одразу доставили до клініки "Шаріте". Тут пацієнт перебуває у статусі "гостя канцлерки Ангели Меркель". Це зроблено для того, аби забезпечити повноцінну охорону.

Згодом у клініці заявили, що політика отруїли речовиною, що входить в групу інгібіторів холінестерази. Вже з допомогою експертів з бойових отрут Бундесверу дали повне заключення: Навального отруїли саме "Новачком".

Що таке "Новачок"?" Новачок" – хімічна зброя нервово-паралітичної дії. Є однією з найтоксичніших у світі. У 2018 році британські спецслужби повідомили, що "Новачок" виготовляли в Росії.

Міжнародна спільнота неабияк обурена використанням "Новачка". Низка країн вимагає розслідування та навіть пропонує застосувати проти Москви санкції.

Головне про отруєння Навального:

20 серпня опозиціонер летів з Томська до Москви. У літаку йому раптово стало погано.

Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.

Соратники опозиціонера були впевнені, що його отруїли. Водночас російські медики заявили, що в крові отрути не виявили.

Після тривалих переговорів з Кремлем, Навального перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".

2 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".

Викрадення опозиціонерки Колеснікової

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У Білорусі невідомі зранку 7 вересня викрали члена координаційної ради опозиції Марію Колеснікову. Біля Національного художнього музею її посадили в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку. Також у мережі оприлюднили відео інциденту, зняте автомобільним реєстратором.



Відповідні кадри поширили білоруські опозиційні ресурси. Журналісти переконують, що їх їм надала пресслужба Координаційної ради.

Як саме викрадали Колеснікову? На кадрах видно рух біля чорного мікроавтобуса "Газ Соболь" з написом "Зв'язок". За словами очевидців, саме в нього силою затягнули Колеснікову.

Дивіться відео ймовірного викрадення опозиціонерки:

7 вересня не виходили на зв'язок й інші члени Координаційної ради

Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков розповів, що Колеснікова була в центрі у справах. Про її зникнення він дізнався від ЗМІ, а коли взявся перевіряти інформацію, то зник і сам.



Також не могли вийти на зв'язок з виконавчим секретарем органу Іваном Кравцовим та членом президії Координаційної ради Максимом Богрецовим. Останній згодом таки сконтактувався з соратниками.

Реакція світу. Литва закликала владу Білорусі негайно звільнити Марію Колеснікову. При цьому офіційний Вільнюс назвав дії білоруського режиму "сталінськими методами НКВС".

Що каже Тихановська та Координаційна рада

Водночас опозиційна кандидатка в президенти Світлана Тихановська звинуватила режим Лукашенка в терорі. На її думку, викрадення Марії Колеснікової, Антона Родненкова та Івана Кравцова – це спроба зірвати роботу Координаційної ради та залякати її членів.

У Координаційній раді заявили, що такі методи призведуть лише до загострення ситуації, тому вимагають від влади звільнення затриманих.

Усі дії, здійснені особами в офіційному статусі, є пов'язаними з використанням насилля та спрямованими на утиски політичної активності громадян, є злочинами проти людяності,

– мовиться в заяві Координаційної ради.