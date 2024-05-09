Атака "Шахедами", вибухи на НПЗ в Росії: хронологія 806 дня війни

Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста й намагається йти у наступ на кількох напрямках. Однак на території країни-агресорки також "неспокійно" – в небі літають дрони, горять НПЗ, а втрати окупантів на фронті зростають дуже швидко.

Про все, що відбувалося на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені 9 травня – читайте у хронології від 24 Каналу.

Днем раніше Масована атака, посли ЄС схвалили рішення про заморожені активи: хронологія 805 дня

Хронологія головних новин за 9 травня