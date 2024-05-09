Атака "Шахедами", вибухи на НПЗ в Росії: хронологія 806 дня війни
Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста й намагається йти у наступ на кількох напрямках. Однак на території країни-агресорки також "неспокійно" – в небі літають дрони, горять НПЗ, а втрати окупантів на фронті зростають дуже швидко.
Про все, що відбувалося на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені 9 травня – читайте у хронології від 24 Каналу.
Днем раніше Масована атака, посли ЄС схвалили рішення про заморожені активи: хронологія 805 дня
Хронологія головних новин за 9 травня
Вночі 9 травня безпілотники атакували нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю Росії. В атаці звинувачують Україну. Місцева влада заявила, що дрони спричинили пожежу, але, мовляв, саме їх збиття, а ось влучань – нібито немає. "Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів", – заявили в опергштабі ворога. Момент вибуху на нафтобазі: Повітряні Сили повідомили, що вночі окупанти запустили 20 "Шахедів" із мису Чауда в окупованому Криму. Захисникам неба вдалося збити 17 дронів в межах Одеської області. У місті Петропавловськ-Камчатський на Далекому Сході Росії ввечері 8 травня сталася масштабна пожежа біля морського вокзалу навпроти міськадміністрації. Вогонь охопив 5000 квадратних метрів. Масштаб надзвичайної події визнали у російському МНС. Відомо, що відомство задіяло до ліквідації займання 55 спеціалістів та 15 одиниць техніки. Зазначається, що жертв і постраждалих немає. Відповідно до однієї з версій місцевих телеграм-каналів, загорітися міг ангар-склад на території порту. Вогонь і дим було помітно у всій центральній частині міста. Пожежа в Камчатці: дивіться відео Опівночі Повітряні Сили попередили про атаку "Шахедами". Дрони фіксували у межах Одеської та Херсонської областей.
Дрони атакували нафтобазу Краснодарського краю Росії
Вночі на Одещині збили 17 "Шахедів"
У Росії в морському порту спалахнула масштабна пожежа
Росія атакувала Південь "Шахедами"
Вночі 9 травня безпілотники атакували нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю Росії. В атаці звинувачують Україну.
Місцева влада заявила, що дрони спричинили пожежу, але, мовляв, саме їх збиття, а ось влучань – нібито немає.
"Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів", – заявили в опергштабі ворога.
Момент вибуху на нафтобазі:
Повітряні Сили повідомили, що вночі окупанти запустили 20 "Шахедів" із мису Чауда в окупованому Криму. Захисникам неба вдалося збити 17 дронів в межах Одеської області.
У місті Петропавловськ-Камчатський на Далекому Сході Росії ввечері 8 травня сталася масштабна пожежа біля морського вокзалу навпроти міськадміністрації. Вогонь охопив 5000 квадратних метрів.
Масштаб надзвичайної події визнали у російському МНС. Відомо, що відомство задіяло до ліквідації займання 55 спеціалістів та 15 одиниць техніки. Зазначається, що жертв і постраждалих немає.
Відповідно до однієї з версій місцевих телеграм-каналів, загорітися міг ангар-склад на території порту. Вогонь і дим було помітно у всій центральній частині міста.
Пожежа в Камчатці: дивіться відео
Опівночі Повітряні Сили попередили про атаку "Шахедами". Дрони фіксували у межах Одеської та Херсонської областей.