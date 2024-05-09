Атака "Шахедами", вибухи на НПЗ в Росії: хронологія 806 дня війни

9 травня 2024, 07:26
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Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста й намагається йти у наступ на кількох напрямках. Однак на території країни-агресорки також "неспокійно" – в небі літають дрони, горять НПЗ, а втрати окупантів на фронті зростають дуже швидко.

Про все, що відбувалося на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені 9 травня – читайте у хронології від 24 Каналу.

Днем раніше Масована атака, посли ЄС схвалили рішення про заморожені активи: хронологія 805 дня

Хронологія головних новин за 9 травня

06:58, 09 травня

Дрони атакували нафтобазу Краснодарського краю Росії

Вночі 9 травня безпілотники атакували нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю Росії. В атаці звинувачують Україну.

Місцева влада заявила, що дрони спричинили пожежу, але, мовляв, саме їх збиття, а ось влучань – нібито немає.

"Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів", – заявили в опергштабі ворога.

Момент вибуху на нафтобазі:

06:31, 09 травня

Вночі на Одещині збили 17 "Шахедів"

Повітряні Сили повідомили, що вночі окупанти запустили 20 "Шахедів" із мису Чауда в окупованому Криму. Захисникам неба вдалося збити 17 дронів в межах Одеської області.

03:13, 09 травня

У Росії в морському порту спалахнула масштабна пожежа

У місті Петропавловськ-Камчатський на Далекому Сході Росії ввечері 8 травня сталася масштабна пожежа біля морського вокзалу навпроти міськадміністрації. Вогонь охопив 5000 квадратних метрів.

Масштаб надзвичайної події визнали у російському МНС. Відомо, що відомство задіяло до ліквідації займання 55 спеціалістів та 15 одиниць техніки. Зазначається, що жертв і постраждалих немає.

Відповідно до однієї з версій місцевих телеграм-каналів, загорітися міг ангар-склад на території порту. Вогонь і дим було помітно у всій центральній частині міста.

Пожежа в Камчатці: дивіться відео

02:47, 09 травня

Росія атакувала Південь "Шахедами"

Опівночі Повітряні Сили попередили про атаку "Шахедами". Дрони фіксували у межах Одеської та Херсонської областей.

Автор: Анастасія Кушпіт