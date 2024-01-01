Знайшли ключ до ППО ворога, – Світан назвав головні підсумки 2023 року

Минулий рік для ЗСУ був успішний по кількох параметрах. Наші війська почали знищувати чорноморський флот і будувати серйозні укріплення на Сході.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що ЗСУ знайшли "ключ" до ППО ворога. Тим часом у мережі публікують світлини того, як за 3 місяці виглядає будівля штабу Чорноморського флоту.

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Знищення чорноморського флоту

Світан зазначив, що ми знайшли ключ до ППО ворога. Ми знайшли те, як її скривати. У росіян немає точки на мапі в найближчому до України радіусі, де б вони могли сховатись від наших ударів. Уся справа в часі та кількості. Поставлене завдання буде виконане.

Це головний підсумок минулого року. Початок затоплення чорноморського флоту. Саме початок. Ми можемо затопити й весь чорноморський флот. Механізми є, ППО скрита. Головне – дальність. З цим нині працюють і ЗСУ, і СБУ, і ГУР,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Укріплення на Сході

За словами військового експерта, ми серйозно укріпились по деяких позиціях на східному фронті. Ми витримаємо східний фронт у режимі оборони рік – півтора. Будемо готуватись до наступних боїв у наступному році на новому технологічному витку розвитку ЗСУ.

"Підійдуть літаки, підійдуть дальні ракети. Це вже буде наступний виток спіралі, й ми виконаємо поставлене на цей рік завдання, яке було відкладене до появи високотехнологічної зброї", – наголосив льотчик-інструктор.

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