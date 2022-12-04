"Криваві листи" та енергетичний ленд-ліз: про що цього тижня писали західні ЗМІ

Ситуація на фронті на більшості напрямків перейшла до певної паузи. Сьогодні Україна відчуває потужний тиск в районі Бахмута, а росіяни продовжують обстріли цивільної інфраструктури України. Водночас у Кремлі намагаються досягти перемир'я, проводячи психологічні атаки на країни Заходу.

Питання перемовин також не сходить з порядку денного світових ЗМІ, хоча загальна риторика західних лідерів стає все більш безкомпромісною щодо російського диктатора Владіміра Путіна. Усі наголошують на необхідності миру, але йти на поступки Кремлю, схоже, не збираються. 24 канал проаналізував головні теми тижня в західних ЗМІ.

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На Заході все ще хочуть зберегти лице Путіну?

"Путін не має перемогти, але Україна має перемогти не занадто сильно". З таким заголовком вийшла стаття в журналі Time. В ній експерт міжнародної політики та безпеки Йосип Йоффе розбирає основні побоювання Заходу, щодо закінчення війни в Україні. На його думку, після звільнення Херсона ставлення Заходу до перебігу війни може змінитися.

Автор відзначає, що сьогодні Україна повністю домінує на фронті, але залежність нашої країни від західних постачань може сильно вплинути на подальший перебіг бойових дій. У листопаді радник президента США з Нацбезпеки Джейк Салліван зустрівся з Ніколаєм Патрушевим для "конфіденційної розмови", а згодом нібито передав певні сигнали Києву.



Візит Джейка Саллівана в Київ / фото Офісу Президента

Офіційно Салліван та Патрушев обговорювали ядерну риторику Росії, якій точно не місце в цій війні, про що Росію попередили з боку Китаю. Втім, на думку Time, обговорювати могли й певні компроміси, на які міг би піти Байден після звільнення Херсона. У Time підкреслюють, що ймовірність застосування ядерної зброї досить невелика, особливо з огляду на дані розвідки, проте перевіряти рішучість Путіна в цьому питанні ніхто не хоче.

Союзники України хочуть не допустити зростання реваншизму зі сторони Росії, тож можуть активніше схиляти Україну до перемовин. Втім, як зазначають у статті, умови для початку цих перемовин досі незрозумілі.

Віддавати Путіну нові захоплені території – це фактично підігравати його амбіціям, які російський диктатор може почати втілювати з новою силою, після умовного затишшя. Другий варіант, щодо "розподілу" України по лінії 24 лютого також вбачається програшом Заходу і спробою повторити розділ Чехословаччини, з метою заспокоєння Гітлера.

Путін вже показав свою неспроможність йти на компроміси ще з часів війни на Донбасі. Росія тоді забов'язалася відвести важку техніку та артилерію від лінії розмежування, проте цього не було зроблено. Навіть навпаки, Путін увесь цей час продовжував обстріли та русифікацію Донбасу, а згодом пішов на повномасштабне вторгнення в Україну.

Питання постачань зброї на сьогодні непохитне. Захід не може припинити постачання в Україну, щоб зменшити умовну ескалацію, адже це тільки підіграло б амбіціям Путіна і дозволило йому безкарно продовжувати свою загарбницьку війну. Таким чином, Захід сьогодні не бачить ідеального для себе варіанту, який би забезпечив поразку Росії та не призвів до глобальної ескалації.

При цьому, у Time вважають, що Путін точно має зазнати поразки на Донбасі. Захід допоможе Україні відтіснити російські війська з усієї території Донецької та Луганської областей, щоб остаточно розбити впевненість Путіна у своїх майбутніх планах з відновлення сфер впливу та відродження радянської імперії.

Справа не в тому, щоб скинути Путіна, що може зробити лише його власний народ. Справа в тому, щоб він протверезів і втримався від авантюризму в довгостроковій перспективі,

– зазначає Йоффе.

Закріплення здобутків Росії на інших територіях України лише б підбадьорило Путіна. Захід не може дозволити собі йти на поступки, адже перемога Росії фактично дала б карт-бланш таким країнам, як Іран і Китай.

США забезпечать Україні енергетичний ленд-ліз

Допоки вирішується те, як виглядатиме поразка Росії, Захід хоче забезпечити захист цивільного населення України від постійних терористичних атак з боку Росії. Видання The New York Times пише, що США обіцяють виділити 53 мільйона доларів на відновлення електромережі України.

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Американці сподіваються, що такий жест спонукатиме союзників зробити аналогічні пожертви, аби уникнути сильних перебоїв в електромережах України холодною зимою. Це питання підняли під час засідання країн-членів НАТО в Бухаресті, де до слова, всі погодилися з тим, що Україна має набути членства в Альянсі після завершення війни.

Основною темою обговорень у контексті підготовки України до зими стали не лише танки, артилерія та ППО. Мова йшла також і про генератори, трансформатори та інше приладдя, яке б допомогло впоратися із завданою російськими атаками шкодою.

Це обладнання буде доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму,

– йдеться в заяві Державного департаменту.

За сьогоднішніми оцінками США, пошкоджено близько 25 – 30% української електромережі, але офіційні особи в Україні називають навіть більші цифри., з метою відбиття атаки Росії, куди долучилися й інші союзники.

Сьогодні американці хочуть зробити щось схоже, але для захисту інфраструктури України. Вперше це питання підняли на зустрічі голів МЗС країн Великої Сімки, але вже в грудні енергетична "контактна група" може зустрітися в Парижі. Необхідність такої допомоги підтвердив і голова МЗС України Дмитро Кулеба, який також був присутній у Бухаресті та брав участь у засіданні НАТО.

Коли в нас будуть трансформатори і генератори, ми зможемо відновити нашу енергосистему і забезпечити людям гідні умови життя, яких їх намагається позбавити президент Путін,

– заявив Дмитро Кулеба.



Зустріч Дмитра Кулеби з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом / Фото МЗС України

Кулеба також наголосив на необхідності підсилити українську протиповітряну оборону, адже атаки Росії будуть продовжуватись й надалі. Це реальність з якою Україні сьогодні доводиться жити.

Росія перейшла до прямого терору мирного населення, щоб підірвати дух українців та змусити нашу країну йти на поступки. Кремль почав це робити відразу після того, як зіткнувся з ганебними поразками на полі бою, а російські війська були змушені відступати.

Схоже, що удари Путіна по цивільній інфраструктурі стали його останнім аргументом, після того як ядерні погрози показали свою недієздатність, а сам Путін отримав чітки сигнали, щодо необхідності зменшення ядерної риторики, навіть від своїх найближчих партнерів.

Російська верхівка обговорювала ядерний удар по Україні

Видання Newsweek написало про листи інформатора з ФСБ Росії, датовані 17, 21 березня та 12 квітня. В цих листах був описаний гнів та незадоволення, що вирує всередині російської спецслужби через війну. Вони також показують певний рівень розколу всередині вищих владних кіл Росії.

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В електронному листі від 17 березня, написаному лише через кілька тижнів після початку війни, інформатор повідомив, що хоча, у ФСБ, при цьому,— маючи на увазі використання ядерної зброї.

Неназваний ФСБшник наголосив, що цей варіант дійсно обговорювався, хоча ймовірність його реалізації була вкрай низькою. По-перше, навряд чи такий наказ був виконаний на всіх необхідних рівнях, а по-друге, навіть якщо б цей ядерний удар стався, це було б одночасним та дуже потужним ударом по самій Росії та призвів би до непередбачуваних наслідків.

Всередині Кремля подібний крок почали вважати визнанням поразки Росії у війні, особливо в очах супротивників та нейтральних країн. Ядерний удар став би демонстрацією слабкості Росії та неспроможності "другої армії світу" досягти бодай якихось успіхів на полі бою.

Інформатор видання також вказав на те, що в Кремля немає реальної стратегії у цій війні, а Путін ставить політичні цілі вище за військову, економічну або соціальну необхідність.

У нас немає стратегії. Ще два тижні тому була надія, що нинішня криза змусить вище керівництво країни зробити відповідальний крок назад, оцінити ситуацію і шукати реальні шляхи виходу з нинішньої ситуації,

– написав інформатор.

Західні аналітики збігаються на думці, що Путін сьогодні відчайдушно шукає способи перевернути хід війни, і коли Україна дійде до Криму, Путін ймовірно на повну раскрутить свою ядерну риторику.

Загалом, Путін дійсно може наказати нанести ядерний удар, особливо, якщо мобілізація не допоможе бодай якось втримати фронт. Втім, з огляду на ситуацію всередині Кремля, цей наказ може бути не виконаним, що спричинить потужний хаос всередині всієї вертикалі влади в Росії.

Країна-терорист розсилає "бомби" в посольства

Цього тижня безліч українських посольств в Європі отримали "криваві" листи з погрозами, а подекуди навіть з вибухівкою, пише The Washington Post. Міністерство закордонних справ України назвало це "добре спланованою" кампанією залякування та терору.

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Пакунок, який надійшов в посольство України в Мадриді

У багатьох з таких листів були навіть скривавлені частини тварин: очі або шкіра. При цьому, в деяких випадках доводилося евакуювати цілі квартали навколо посольств, адже там могли бути й вибухові пристрої.

Вибухівка не стала виключенням –, в результаті чого постраждав один з тамтешніх співробітників.в Мадриді, але там обійшлося без постраждалих, лист було виведено з ладу в результаті контрольовано вибуху.

Листи з вибухівкою також надіслали прем'єр-міністру та міністерству оборони Іспанії, вочевидь, з метою залякування керівництва країни.

На рівні європейських лідерів сьогодні йде обговорення причетності Росії до такої форми терору дипломатів. Вони вважають, що ці листи дійсно "можуть бути пов'язані з вторгненням Росії в Україну".

Спецслужби Іспанії повідомляють, що всі листи були надіслані зсередини країни, але попередили, що розслідування все ще триває. Згодом голова Міноборони Іспанії підтвердила, що ці погрози жодним чином не вплинуть на допомогу Україні у війні.