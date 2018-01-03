Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євро

У Києві поліція розслідує вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської. Хід розслідування під свій контроль взяла громадськість, коли люди прийшли з мітингом під будівлю Нацполіції. Українці й надалі зможуть не сплачувати мито за будь-яку кількість посилок з-за кордону, вартість яких не перевищує 150 євро. Таким були головні новин України та світу 2 січня.

Деталі вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської

Вбивство Ірини Ноздровської викликало суспільне обурення. Вже наступного дня, 2 січня, кілька сотень людей вийшли на акцію протесту під будівлю головного управління МВС у Києві з вимогою незаангажованого розслідування обставин вбивства Ноздровської. На акції сталися сутички – дісталося начальнику поліції Дмитру Ценову.

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Перед цим був затриманий колишній наречений правозахисниці Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв.

Варто зазначити, що у справі слідчі допитали вже близько 50 осіб. У Нацполіції заявили, що версія самогубства у розслідування загибелі правозахисниці не розглядається. Зате висунули ще кілька версій вбивства Ноздровської. Ірина Ноздровська померла від ножових поранень – на її тілі було виявлено кілька колотих ран.

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Варто зазначити, що у посольстві США відреагували категоричною заявою, а у Британії вбивцям правозахисниці пригрозили аналогом "списку Магнітського".

Хроніки народного гніву. Які резонансні злочини спонукали українців вийти на протести: https://t.co/Ubhv3rhPWZ pic.twitter.com/i8MJ1YZVMr — 24 канал (@24tvua) 2 січня 2018 р.

До слова, поки під поліцією були мітинги, Аваков публікував фото з Італії.

Втрати бойовиків на Новий рік

Перед Новим роком, 31 грудня, та у саму новорічну ніч на Донбасі загинули 7 бойовиків. Втрат особового складу терористи зазнали не під час бойових дій. 4 бойовиків загинули внаслідок вибуху гранати під час словесної перепалки. ще 3 бойовиків загинули внаслідок, ймовірно, вибуху газового балону.

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Клімкін зустрінеться з главою МЗС Німеччини та поїде з ним на Донбас: https://t.co/rPGyfHDvJ3 pic.twitter.com/UN4ckQN97A — 24 канал (@24tvua) 2 січня 2018 р.

Скандальне рішення про мито на посилки з-за кордону

Президент України підписав закон про обмеження кількості та вартості посилок з-за кордону. Однак обмеження на безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць за ціною до 150 євро кожна почне діяти лише з 1 січня 2019 року.

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Відтак сплачувати ПДВ (20%), мито (10%) та акциз на окремі категорії товарів за четверту посилку в місяць українці розпочнуть лише через рік.

Зникнення учасника АТО у Москві

У столиці Росії невідомі особи затримали киянина, учасника АТО Олега Негоду. Зараз його місцеперебування невідоме.

Олег Негода проходив службу в зоні проведення АТО наприкінці 2016-2017 років. Перед Новим роком боєць поїхав транзитом через Москву у місто Саратов до сестри.

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Цвітіння сакури у Вінниці

Жителі Вінниці можуть спостерігати за цвітінням японського дерева на вулиці Порика. Причиною стала аномально тепла погода взимку.

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Призупинення повноваження президента Молдови Ігоря Додона

Конституційний суд Молдови постановив тимчасово припинити повноваження президента Ігоря Додона. Відповідне рішення було прийняте на вимогу депутатів від правлячої коаліції

За рішенням суду обов'язки президента тимчасово перейдуть до голови парламенту або прем'єр-міністра.

Варто додати, що Ігор Додон вважається проросійським президентом, усіляко підтримуючи дружні стосунки з Володимиром Путіним.

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