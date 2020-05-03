Головні новини 3 травня: суперечка Мельника і Шредера, покарання для Бондаренка

Посол України Андрій Мельник запропонував ексканцлеру Німеччини Герхарду Шредеру парі щодо анексії Криму. Мер Черкас Анатолій Бондаренко впевнений, що за послаблення карантину його не покарають. Прем'єр Британії Борис Джонсон зізнався, що ледь не помер від коронавірусу. Скандальний депутат Микола Тищенко подався у волонтери. Такими були головні новини 3 травня.

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Парі Мельника і Шредера

Попередник Ангели Меркель Герхард Шредер заявив, що з Росії слід зняти санкції під час пандемії коронавірусу. Мовляв, жоден лідер Росії ніколи й так не поверне Україні Криму.

До слова Ексканцлер Німеччини закликав скасувати "безглузді санкції" проти Росії

Ба більше, німецький політик повністю повторив гасла російської пропаганди про те, що мир в Україні наступить лише після федералізації. Тобто, повністю на російських умовах.

З відповіддю не забарилися в МЗС України. Відповів старенькому Шредеру посол у Німеччині Андрій Мельник. Той запропонував політику парі, що Крим знову буде у складі України ще за його життя.

Чим голосніше пан Шредер та інші лобісти Москви волають про те, що запроваджені проти Росії санкції є нібито "безглуздими", тим більш очевидно, що ці санкції чудово діють та надзвичайно боляче б'ють у саме серце кволої російської економіки, а відтак і політичного керівництва,

– заявив дипломат.

Мельник наголосив, що усі зусилля лобіста Кремля – марні, адже німецька влада та суспільство підтримують Україну щодо питання російської агресії.

"Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топлобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході", – заявив Андрій Мельник.

Хто такий Герхард Шредер?Ексканцлер ФРН у 1998 – 2005 роках Герхард Шредер є керівником ради директорів державної компанії "Роснефть" та головою ради акціонерів Nord Stream AG.



Колишній канцлер Німеччини потрапив до списку "Миротворця". Його звинувачують у замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, а також у виправданні збройної агресії Росії проти України.

Непокаранний Бондаренко

Мер Черкас Анатолій Бондаренко переконаний, що кримінальне провадження проти нього через послаблення карантину в місті нічим не завершиться. За його словами, його можуть полякати хіба що якимись іншими справами – "старими і сфабрикованими".

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Нічого мені не буде, я впевнений. Можливо, хіба що за якимись іншими справами, сфабрикують, витягнуть з-під столу старі справи. Вже мені передавали таке. Різні справи є, але всі вони закриті,

– заявив Бондаренко.

Бондаренко також пояснив своє рішення послабити карантин, яке викликало обурення Офісу Президента, МОЗ та МВС.

Міський голова підкреслив, що спершу він був за жорсткий карантин, проте не побачив компенсаторів законів, які ухвалила Верховна Рада. Тому на сьогодні бюджет міста недоотримав 100 мільйонів гривень.

"Я – один із перших міських голів, які виступали за жорсткий карантин, але потім я подивився, що відбувається! Бо якщо вся країна йде на жорстокий карантин, то вся! Без виключення для "велюрів", "епіцентрів" і "санахантів", – заявив мер Черкас.

Скандал за участі Анатолія Бондаренка: коротко



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Борис Джонсон міг померти

Борис Джонсон заявив, що коли він хворів на коронавірус, британські медики вже збиралися оголосити про його смерть. Мовляв, у лікарів вже був план на випадок можливої смерті прем'єра і вони навіть підготували офіційну заяву.

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Це був важкий момент, я не буду цього заперечувати. У них була стратегія зі сценарієм смерті "за сталінським типом"… Я не був у чудовій формі, і я знав, що існують плани на випадок непередбачених обставин,

– заявив глава британського уряду.

Раніше він також розповів, що коли потрапив до лікарні, його стан здоров'я різко погіршувався. Мовляв, у певний момент шанси прем'єра на життя були близькі до "50 на 50". Тоді його підключали до кисневої маски.

Що відомо про коронавірус у Джонсона?COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня. Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня. 6 квітня прем'єра Британії перевели до відділення інтенсивної терапії, бо стан здоров'я політика погіршився.



З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату. Згодом він одужав, і прем'єра виписали з лікарні. 27 квітня політик знову вийшов на роботу.

Микола Тищенко вирішив волонтерити

Здається, скандальний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко вирішив покаятися через роботу його ресторану "Велюр" під час карантину. Чи щось типу того.

До слова Ресторатори влаштували літню терасу на Банковій і закликали скасувати "велюровий карантин"

Парламентар заявив, що заклад заплатить штраф за порушення, якщо його буде зафіксовано. Тищенко каже, що особисто це проконтролює.

Останній момент звучить дуже дивно, адже відчуття таке, ніби депутат намагається когось переконати, що працівники його ресторану працювали з порушенням закону без його відома.

Доволі дивна ситуація, адже якщо б не виник цей скандал, то як працівники "Велюру" переконали б Тищенка, що вони справді працювали і він винен їм зарплату?

Менше з цим, скандальний депутат ще й пообіцяв, що тепер аби покаятися, буде волонтерити до кінця карантину. Він пообіцяв увесь цей час власноруч готувати обіди київським лікарям.