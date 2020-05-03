Найсмішніші меми тижня: сталеві яйця Бондаренка, рабовласник Шмигаль і ресторатор Коля

Поки мер Черкас Анатолій Бондаренко на усю країну показує свої сталеві яйця, прем'єр Денис Шмигаль записався у рабовласники. Хвала Миколі Тищенку, поки у країні відбувається щось геть незрозуміле, можна розслабитися у ресторані "Велюр". Цей тиждень видався дуже дивним, але не менш кумедним.

Сталеві яйця мера Черкас Бондаренка

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив про послаблення карантинних обмежень у місті. Як наслідок, він нарвався на реакцію Арсена Авакова і навіть Володимира Зеленського. Як це було – знову нагадує 24 канал.

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У своїх оцінках ситуації люди поділилися на два табори. Одні кажуть, що дії Бондаренка – піар перед місцевими виборами. Інші кажуть, що у мера Черкас по-справжньому сталеві яйця. Та усі сходяться на одному – ситуація доволі епічна.

Кажуть, Анатолій Бондаренко навіть організовує у місті штаб боротьби з апокаліпсисом. Той невдовзі має накрити увесь світ. За винятком Черкас, звісно ж.

Що тут казати, двічі повторювати не потрібно. Ті, хто мають намір вижити у цій битві, одразу ж кинулися в центр України.

Раніше жили собі Черкаси тихо і спокійно. Аж раптом закохали у себе пів світу.

У розпорядження 24 каналу потрапило таємне рентген-фото Анатолія Бондаренка. Влада усіма правдами і неправдами намагається його приховати і видалити з мережі.

Його вам не покаже жоден телеканал і про це не напише жодне видання (крім нашого, звісно ж). Якщо завтра ви не зможете зайти на наш сайт, то знайте: усе саме через цю публікацію.

Карантинна шашлична "У Каляна"

Ну як сказати шашлична – навряд у звичайних шашличних бувають страви вартістю у понад 3 тисячі гривень. А у Миколи Тищенка бувають, та ще й під час карантину!

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Що тут казати, це треба бачити. Тож не сиди вдома як баран – йди до Колі в ресторан!

Журналісти 24 каналу, звичайно ж, не ходять по ресторанах під час карантину (чесно-пречесно), але наші джерела "злили" фото фірмової страви ресторану Миколи Тищенка "Велюр".



Страва "пацанскій завтрак", вартість у ресторані "Велюр" – 3 тисячі 199 гривень

До слова, через роботу ресторану "Велюр" під час карантину, майже непоміченим залишився інший зашквар Миколи Тищенка. Хороший, все ж таки, хлопчина.

Рабовласник Шмигаль

Здавалося б, бізнес Миколи Тищенка просто ідеальний. Та навіть його переплюнули – Денис Шмигаль. Глава уряду вирішив продавати заробітчан за кордон (щонайменше, так стверджують у соціальних мережах). Знаєте, коли я виросту, теж хочу стати рабовласником, тобто цим, як його... прем'єр-міністром.

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Шмигаль продає заробітчанина у Польщу / фото зроблене на смартфон Nokia 3310, травень 2020 року



3 тисячі – замало. У Каляна обід більше коштує (с) Денис Шмигаль

До речі, кажуть, що прем'єр на цьому непогано піднявся. Ну що ж, можемо лише порадіти, поки нас теж не здали.

А знаєте, що роблять з журналістами, які жартують про прем'єра-рабовласника? Доїду в Сибір на роботу – розповім:)

Та усе йде до того, що схему заробітку голови уряду накриють. За інформацією з наших джерел, главі МВС Арсену Авакову не сподобалося, що з ним ніхто не поділився.

Цей тиждень був веселим, а наступний гарантовано буде ще кращим! Що ж, сподіваємося, що до наступної порції наших мемів Шмигаль не встигне відправити вас десь у Фінляндію. Гарного вам робочого тижня, а наостанок ловіть традиційного котика.