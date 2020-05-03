Самые смешные мемы недели: стальные яйца Бондаренко, рабовладелец Шмыгаль и ресторатор Коля

Пока мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на всю страну показывает свои стальные яйца, премьер Денис Шмыгаль записался в рабовладельцы. Хвала Николаю Тищенко, пока в стране происходит нечто совершенно непонятное, можно расслабиться в ресторане "Велюр". Эта неделя выдалась очень странной, но не менее забавной.

Стальные яйца мэра Черкасс Бондаренко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об ослаблении карантина в городе. Как следствие, он нарвался на реакцию Арсена Авакова и даже Владимира Зеленского. Как это было – снова напоминает 24 канал.

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В своих оценках ситуации люди разделились на два лагеря. Одни говорят, что действия Бондаренко – пиар перед местными выборами. Другие говорят, что у мэра Черкасс по-настоящему стальные яйца. И все сходятся в одном – ситуация довольно эпическая.

Говорят, Анатолий Бондаренко даже организует в городе штаб по борьбе с апокалипсисом. Тот вскоре должен накрыть весь мир. За исключением Черкасс, конечно же.

Что тут говорить, дважды повторять не нужно. Те, кто намерены выжить в этой битве, сразу же бросились в центр Украины.

Раньше жили Черкассы тихо и спокойно. Вдруг влюбили в себя полмира.

В распоряжение 24 канала попало тайное рентген-фото Анатолия Бондаренко. Власть всеми правдами и неправдами пытается его скрыть и удалить из сети.

Его вам не покажет ни один телеканал и об этом не напишет ни одно издание (кроме нашего, конечно же). Если завтра вы не сможете зайти на наш сайт, то знайте: все именно из-за этой публикации.

Карантинная шашлычная "В Каляна"

Ну как сказать шашлычная – вряд ли в обычных шашлычных бывают блюда стоимостью более 3000 гривен. А у Николая Тищенко бывают, да еще и во время карантина!

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Что тут говорить, это надо видеть. Поэтому не сиди дома как баран – иди к Коле в ресторан!

Журналисты 24 канала, конечно же, не ходят по ресторанам во время карантина (честно-пречестно), но наши источники "слили" фото фирменного блюда ресторана Николая Тищенко "Велюр".



Блюдо "пацанский завтрак", стоимость в ресторане "Велюр" – 3 199 гривен

К слову, за работу ресторана "Велюр" во время карантина, почти незамеченным остался другой зашквар Николая Тищенко. Хороший, все же, парень.

Рабовладелец Шмыгаль

Казалось бы, бизнес Николая Тищенко просто идеален. Но даже его переплюнули – Денис Шмыгаль. Глава правительства решил продавать работников за границу (по меньшей мере так утверждают в социальных сетях). Знаете, когда я вырасту, тоже хочу стать рабовладельцем, то есть этим, как его... премьер-министром.

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Шмыгаль продает работника в Польшу / фото сделано на смартфон Nokia 3310, май 2020



3000 – мало. В Каляна обед больше стоит (с) Денис Шмыгаль

Кстати, говорят, что премьер на этом неплохо поднялся. Ну что же, можем только порадоваться, пока нас тоже не сдали.

А знаете, что делают с журналистами, которые шутят о премьере-рабовладельце? Доеду в Сибирь на работу – расскажу :)

И все идет к тому, что схему заработка председателя правительства накроют. По информации из наших источников, главе МВД Арсену Авакову не понравилось, что с ним никто не поделился.

Эта неделя была веселой, а следующая гарантированно будет еще лучше! Что ж, надеемся, что к следующей порции наших мемов Шмыгаль не успеет отправить вас где-то в Финляндию. Хорошей вам рабочей недели, а напоследок ловите традиционного котика.