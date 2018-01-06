Головні новини 5 січня: вирок Саакашвілі, підозра кримському "міністру", рекордна зарплата

Міхеїла Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення. У той же час у Києві виявили колишнього "міністра охорони здоров’я" з окупованого Криму. Але його не затримали. У грудні в Україні зафіксовано рекордний показник середньої зарплати. Такими були головні новини в Україні та світі 5 січня

Вирок для Саакашвілі

У Тбілісі суд визнав екс-президента Міхеїла Саакашвілі винним у справі Сандро Гиргвліані та засудив до позбавлення волі терміном на 3 роки. Прокуратура міста Києва розпочала екстрадиційну перевірку стосовно Міхеїла Саакашвілі за запитом компетентних органів Грузії.

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Окрім того, Саакашвілі викликаний на допит в СБУ.

Кримський "міністр"

СБУ виявила у Києві "колишнього міністра охорони здоров'я Криму" Петра Михальчевського. Чоловік безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади в анексованому Криму.

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Однак згодом стало відомо, що його не затримали, а лише оголосили підозру.

Рекордний середній розмір зарплати та підвищення пенсії

Розмір середньої зарплати після вирахування всіх податків склав 7131 гривні. Середня зарплата, яка включає відпускні, лікарняні, "13-ту зарплату", премії, бонуси, встановила новий рекорд – 8750 гривень.

У той же час у Міністерстві соціальної політики очікують, що вже у 2019 році пенсії українців зростуть на 20%.

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Скандальна заява Данилка

Відомий український шоумен та співак Андрій Данилко розповів, що думає про анексію Криму та війну на Донбасі. За словами Андрія Данилка, він цікавиться політикою, тож в курсі головних подій в Україні. Він переконаний, що Крим просто здали Росії.

Весь час йде прикривання якимись гаслами: "Ми всі так любимо Україну". А при цьому ти розумієш, що вона розвалюється,

– сказав виконавець.

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До слова, відомий український літератор Сашко Лірник розкритикував Данилка, який продовжує виступати у Москві у образі Вєрки Сердючки.

Двоє активістів Компартії розповсюджували газету з виправданням дії терористів на сході України: https://t.co/ePTQA20vYx pic.twitter.com/YcmBPVCpfV — 24 канал (@24tvua) 5 січня 2018 р.

Хід розслідування вбивства Ноздровської

Правоохоронцям вдалося частково відновити хід подій у день вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської. Крім того, на місці злочину поліція зробила кілька важливих знахідок, які можуть допомогти розкрити справу.

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Дело Ирины Ноздровской набирает опасных для Украины оборотов https://t.co/pRO0by5sSO pic.twitter.com/89YTKyxMPk — 24 канал (@24tvua) 5 січня 2018 р.

Замороження активів Ахметова

На Кіпрі окружний суд столиці республіки Нікосії постановив заморозити активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму у понад 820 мільйонів євро. Відповідна ухвала суду стосується справи "Укртелекому" та десяти фігурантів.

Замороження активів сталося за позовом компанії Raga Establishment, яка належить колишньому голові правління "Родовід Банку" Денису Горбуненку.

Блокада "ДНР" "ЛНР"

Між терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР" йде торгова війна. Ватажки окупованого Донецька ввели санкції проти бойовиків з "ЛНР". Проти ЄС та США таких санкцій немає.

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До слова, у терористичній "ДНР" різко підняли ціни.

Бойовик на військовому авто навмисне влетів у маршрутку в окупованій Горлівці https://t.co/sFRiILpUgO pic.twitter.com/pELPnIe5bs — 24 канал (@24tvua) 5 січня 2018 р.

Скандал з УПЦ МП у Запоріжжі

У Запоріжжі розгортається скандал навколо Української православної церкви Московського патріархату. Все розпочалося, коли ввечері 31 грудня у Запоріжжі чоловік напідпитку вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку і впав на 2-річну дитину. Малюк загинув. Під час похорону священик УПЦ МП Євген Молчанов відмовився відспівувати мертвого хлопчика, попри вмовляння батьків.

Після цього журналіст Юрій Гудименко запропонував принести до церкво УПЦ МП ляльки в знак обурення діями священиків. Фото з іграшками під стінами храму з’явилися по всій Україні. Навіть у Києві під стінами Лаври.